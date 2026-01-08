Espana agencias

Mutares adquiere el negocio europeo y americano de Sabic, incluida su planta en Cartagena

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El fondo de inversión alemán Mutares ha firmado un acuerdo con la multinacional saudí Sabic (Saudi Basic Industries Corporation) para adquirir su negocio de termoplásticos de ingeniería en Europa y América, que incluye la planta que se encuentra en la zona industrial de La Aljorra, en Cartagena.

Según ha informado Mutares este jueves a través de un comunicado, este acuerdo contempla la adquisición del negocio de termoplásticos por un valor empresarial de 450 millones de dólares y se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2026.

Esta operación supone la mayor transacción en la historia de Mutares y marca el establecimiento de un nuevo segmento estratégico para el fondo de inversión: químicos y materiales.

Dentro de la operación, que afecta a ocho plantas de producción en América y Europa con un total de alrededor de 2.900 trabajadores a tiempo completo, está incluido el megacomplejo químico especializado en la fabricación de termoplásticos de ingeniería de Sabic en Cartagena.

El comité de empresa de Sabic Cartagena ha exigido una reunión urgente con la Dirección para valorar el impacto que la venta puede tener en los 500 puestos de trabajo que genera la planta, según ha informado Comisiones Obreras (CCOO), según recoge CCOO Industria en su página web. EFECOM.

