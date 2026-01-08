Espana agencias

Multa de 1.800 euros a dos policías de Vitoria por usar fuerza "innecesaria" con un menor

Vitoria, 8 ene (EFE).- La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a sendas multas de 1.800 euros a dos policías locales de Vitoria que usaron una fuerza "innecesaria" para retener a un menor de 16 años que iba en patinete por una zona prohibida y que huyó cuando los agentes le dieron el alto.

El chaval terminó con la nariz rota y varias contusiones y requirió de tratamiento psiquiátrico, ya que presentaba un cuadro clínico compatible con un trastorno adaptativo por lo ocurrido.

El tribunal considera a los policías autores de un delito de lesiones, aunque aplica la eximente incompleta de actuación en el cumplimiento de un deber, y los condena a una multa de 15 euros diarios durante cuatro meses, en total 1.800 euros. Además deberán pagar al menor una indemnización conjunta de 4.380 euros.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2023 en el barrio de Zabalgana de Vitoria. Los agentes, que iban a moto, pidieron al conductor de un patinete eléctrico que parara, ya que circulaba por una zona peatonal, pero este se dio a la fuga "a gran velocidad".

Los policías, que ignoraban que fuera menor y las razones por las que huía, según recoge la Audiencia en su sentencia, iniciaron una persecución. En su huida, el chaval "puso en peligro a las personas", ya que "atravesó pasos de peatones, circulando y zigzagueando por zonas peatonales" y pasando cerca de la terraza de un bar donde había niños.

Finalmente lograron interceptarlo y cuando este "hizo el gesto de levantar las manos", los agentes "se lanzaron sobre él con una brusca y desproporcionada maniobra de 'placaje'". Una vez en el suelo y "asumiendo que podrían menoscabar la integridad física" del conductor "hicieron presión de forma brusca e innecesaria con sus brazos y rodillas sobre distintas partes de su cuerpo".

Tras esposarlo, los policías reincorporaron al joven y vieron que "sangraba abundantemente por la nariz", por lo que pidieron una ambulancia.

La sentencia concluye que no ha quedado acreditado que una vez interceptado el chaval este "intentara huir", ni que una vez en el suelo "forcejeara con ellos braceando o proyectara patadas". Tampoco ha quedado demostrado que los policías lo insultaran o le dieran puñetazos, codazos o patadas.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. EFE

