Muere una menor de 5 años por cuadro "fulminante" de sepsis meningocócica en Huelva

Huelva, 8 ene (EFE).- Una menor de 5 años, natural de localidad de Villablanca (Huelva), ha fallecido por un cuadro "fulminante" de sepsis meningocócica, según ha informado la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Huelva.

La administración autonómica, a través de un comunicado, ha lamentado el fallecimiento, que se produjo este miércoles, y ha trasladado el pésame y sus condolencias a la familia, mientras que desde el equipo de Salud Mental se ha ofrecido asistencia psicológica a la familia.

Tras tenerse constancia de este suceso, desde la Red de Alertas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se activó de forma inmediata el protocolo sanitario definido para este tipo de casos.

Este consiste en el establecimiento de medidas preventivas que conllevan la administración de tratamiento de quimioprofilaxis a las personas que han tenido un contacto estrecho con la menor, tanto en su entorno familiar como entre el personal sanitario que la atendió. EFE

lra/vg/aam