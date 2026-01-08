Moeve y Galp negocian integrar parte de su negocio para crear dos plataformas conjuntas

Madrid, 8 ene (EFECOM).- Moeve y Galp anuncian un acuerdo para avanzar en las negociaciones sobre la potencial integración de sus negocios 'downstream' (refinamiento y procesamiento de petróleo) en la Península Ibérica con el objetivo crear dos plataformas energéticas europeas, una industrial y otra de movilidad.

Según ha informado Moeve en un comunicado, durante las negociaciones se evaluará la posible creación de dichas plataformas, una industrial, que estará centrada en refino, química, 'trading', moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, orientada al servicio de clientes empresariales (IndustrialCo).

Y la otra, una plataforma de movilidad centrada en la venta de combustibles (incluida la recarga de vehículos eléctricos) y que impulsará a su vez el desarrollo de soluciones de movilidad de nueva generación (RetailCo).

Respecto al control de las plataformas, los actuales accionistas de Moeve, Mubadala y Carlyle, tendrán el control de la plataforma industrial, mientras que Galp mantendrá una participación superior al 20 %, según recoge la misma nota.

Por otro lado, los actuales accionistas de Moeve y Galp tendrán el control compartido de RetailCo.

La combinación propuesta excluye otros negocios de Galp, como 'upstream', renovables, suministro y 'trading' de petróleo, gas y energía.

La plataforma IndustrialCo tiene como objetivo la atracción de inversión industrial a largo plazo en la región y acelerar la transformación de los activos de refino e industriales existentes en hubs multi-energía integrados.

La plataforma industrial propuesta tendría una capacidad combinada de procesamiento de crudo cercana a 700 kbpd (miles de barriles por día) en tres complejos industriales.

Asimismo, esta integración pretende reforzar la relevancia estratégica de estas refinerías tanto para España como para Portugal, lo que respalda la continuidad de sus operaciones y transformación a largo plazo.

Por otra parte, la intención es que RetailCo combine las redes de estaciones de servicio de ambas compañías para crear una red panibérica con aproximadamente 3.500 puntos en España y Portugal.

Esta mayor escala, según apuntan en la nota, permitirá ofrecer una propuesta de servicios superior. La nueva plataforma también acelerará la inversión en recarga de vehículos eléctricos y servicios de movilidad de nueva generación.

Hasta el cierre de la operación, Moeve y Galp continuarán operando como compañías independientes, con plena continuidad de sus operaciones, suministro y servicios a clientes en todas las actividades y geografías.

En todo caso, cualquier operación potencial entre las partes estará sujeta a la negociación y cierre de acuerdos definitivos y vinculantes, las aprobaciones corporativas necesarias y la obtención de las autorizaciones regulatorias que resulten pertinentes.

Se espera un posible acuerdo para mediados de 2026. EFECOM