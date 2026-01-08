Mazabi impulsa su expansión con tres nuevas operaciones en París, Londres y Ámsterdam

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La gestora de patrimonios inmobiliarios Mazabi ha firmado tres nuevas operaciones en París (Francia), Londres (Inglaterra) y Ámsterdam (Países Bajos) como parte de su estrategia de diversificación geográfica y sectorial.

La compañía, que recientemente entró en el sector hotelero de Nueva York, ha cerrado la adquisición de 19 pisos turísticos de un apartahotel ubicado en la capital francesa, junto a la Torre Eiffel, y gestionado por Adagio, la sociedad conjunta formada por los grupos turísticos franceses Pierre & Vacances y Accor, según ha señalado en un comunicado.

El apartahotel es un edificio de 32 plantas con 377 apartamentos vacacionales y constituye la primera inversión que realiza Mazabi en el mercado turístico francés tras varios años estudiando propuestas.

La operación se ha ejecutado mediante la compra de una compañía La operación se ha ejecutado mediante la compra de una compañía española que sólo posee los apartamentos turísticos y no tiene deuda bancaria.

Además, en el mercado londinense, la compañía ha adquirido un quinto edificio de oficinas valorado en unos 17 millones de euros y ubicado en la zona de Farringdon.

Dicha inversión en Londres se suma a los activos incorporados a su cartera entre marzo de 2024 y principios de 2025 con un valor de 105 millones de euro) y permite alcanzar los 26.000 m2 en inmuebles en la capital británica. Mazabi tiene abiertas ofertas por cuatro edificios adicionales.

Asimismo, Mazabi ha alquilado a una multinacional de cosméticos un edificio de oficinas de 1.286 m2 en el corazón financiero de Amsterdam tras su rehabilitación.

Según ha señalado el consejero delegado de Mazabi, Juan Antonio Gutiérrez, estas operaciones les permiten seguir diversificando por geografías y ciclos inmobiliarios, manteniendo su enfoque de generación de rentas y de reducción de deuda externa.

Además, ha agregado, siguen reforzando su apuesta por el segmento 'hospitality' en mercados internacionales 'prime', complementando su actual cartera de activos.

Fundada en 2009, Mazabi cuenta con un patrimonio bajo gestión de 250 millones de euros y gestiona en la actualidad unos 1.600 millones para 50 grupos inversores y 14 países. EFECOM