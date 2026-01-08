Espana agencias

Mapfre dice que la situación en Venezuela no supone un riesgo económico para el grupo

Madrid, 8 ene (EFECOM).- Mapfre descarta que los recientes acontecimientos en Venezuela vayan a tener impacto en sus cuentas, ya que su presencia es muy reducida y lo que está ocurriendo en el país no supone un riesgo estratégico o económico para el grupo asegurador.

Durante un encuentro con los medios para presentar la nueva imagen de marca de la aseguradora, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha dicho que Venezuela es un "país muy querido" para el grupo y que nunca se ha planteado salir de él.

Mapfre compró en Venezuela Seguros La Seguridad a mediados de los años noventa y opera desde entonces como Mapfre La Seguridad.

Huertas ha recordado que Mapfre ha permanecido en el país en momentos diferentes de la reciente historia política y económica de Venezuela, un compromiso que, ha dicho, ha quedado reforzado en los treinta años de dificultades vividos.

Huertas ha calificado la actual situación en Venezuela de periodo complejo y convulso, si bien ha afirmado que la aseguradora seguirá comprometida con el país y que ayer mismo habló con el presidente local de la compañía en el país.

El presidente de Mapfre confía en que Venezuela "evolucionará a mejor" y que acabarán dándose las condiciones para que el país inicie un periodo de paz y desarrollo económico, una evolución que, ha dicho, puede ayudar a que el desarrollo de la compañía en el país mejore en los próximos años.

Según Huertas, la presencia en Venezuela, donde el grupo hizo una gran operación con una elevada inversión, ahora, una vez transcurridos los años, tiene un peso reducido dentro del conjunto del grupo, por lo que la actual situación no supone un riesgo estratégico ni económico.

"La situación de Venezuela está encapsulada en Venezuela", ha dicho Huertas, que ha añadido que esa situación, aunque "no deseada de la manera que ha ocurrido", es "política y puntual", e "irá aclarándose en próximas semanas".

En su opinión, las expectativas económicas en Latinoamérica son buenas en muchos países, aunque habrá que conocer los planes del nuevo gobierno chileno y lo que ocurre con las elecciones en Colombia.

Además, ha recordado que el sector de seguros tienen una gran capacidad de crecimiento en Iberoamérica y Mapfre es líder en la región.

Huertas ha descartado también que la actividad de reaseguro de Mapfre se pueda ver impactada por la situación en Venezuela, ya que es un negocio global que atiende grandes contingencias y que no contempla necesidades específicas.

Asimismo, ha descartado desinversiones en Iberoamérica fuera de adecuaciones de la oferta en cada país a cada momento, como hacen ya cuando un negocio no da la rentabilidad adecuada o se potencian otros de más valor.

"No hay objetivos más allá del día a día", ha añadido Huertas, que ha afirmado que donde están, están contentos y satisfechos. EFECOM

