Magnier renueva con el Soudal Quick Step hasta 2029

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- El francés Paul Magnier ha añadido dos años más a su contrato con el Soudal Quick-Step, extendiendo su estadía compromiso con el equipo donde milita el español Mikel Landa hasta finales de 2029.

El ciclista de 21 años, que abrirá la temporada en la Comunitat Valenciana, destacó en 2025, acumulando 19 victorias que lo consolidaron como uno de los ciclistas más prolíficos del año.

Magnier impresionó no solo por su velocidad vertiginosa, que lo convirtió en un ciclista dominante en los esprints masivos, sino también por su creciente autoridad en las carreras de un día.

Obtuvo victorias en Hageland, Heistse Pijl, Elfstedenronde y Fourmies, junto con podios en Omloop Het Nieuwsblad y Hamburgo, que subrayaron su potencial para convertirse en una figura destacada de las clásicas, un terreno que siempre había soñado con conquistar, incluso antes de convertirse en profesional.

"Estos dos primeros años con el equipo han sido increíbles. Me encanta el ambiente del equipo y la conexión que tengo con los corredores y el personal, y siento un enorme apoyo y confianza por parte de todos. Estoy orgulloso de continuar mi trayectoria con el Wolfpack durante los próximos cuatro años», dijo Magnier.

Magnier ha valorado que el equipo haya reforzado su equipo para las clásicas. "Esto me da una gran confianza para seguir progresando en esta dirección. Estar rodeado de ciclistas experimentados es muy valioso para mi desarrollo, y quiero aprovecharlo al máximo. Mi objetivo es seguir mejorando y ganar carreras, no solo esta temporada, sino de forma consistente en los próximos años”, añadió Magnier. EFE

