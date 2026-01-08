Los Washington Wizards incorporan a Trae Young y envían a CJ McCollum a los Hawks

Chicago (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Los Washington Wizards incorporaron este miércoles a Trae Young en una operación que llevó a CJ McCollum a los Atlanta Hawks, según adelanta la cadena ESPN.
En la operación también entró Corey Kispert, quien se sumó a McCollum con destino Atlanta, según la fuente citada.
Young, de 27 años, cierra una etapa de siete temporadas con los Hawks, a los que llegó en 2018 como quinta elección absoluta en el draft.
Con los Hawks, Young promediaba 19.3 puntos y 8.9 asistencias por partido en esta temporada. EFE
