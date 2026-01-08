Espana agencias

Los empleados de LaLiga avalan el plan de la IA: seis de cada diez la usan de forma diaria

Guardar

Madrid, 8 ene (EFE).- El plan piloto sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) desarrollado por LaLiga durante la temporada 2024-25 ha concluido que seis de cada diez (60,9 por ciento) de sus empleados utilizan esta herramienta tecnológica de forma cotidiana, cuando antes de poner en marcha el programa el porcentaje solo era del 25 por ciento.

El responsable de Adopción y Desarrollo de IA en LaLiga, Javier Gil, expuso este jueves los resultados del plan piloto en un encuentro con los medios en la sede de la institución en Madrid, en el que destacó que esta organización no pretende que esta tecnología reemplace a las personas, sino "hacerlas más valiosas".

"Cuando se combina formación, criterio humano y agentes de IA bien diseñados, el impacto es real y sostenible, y los empleados están más satisfechos", señaló Gil, quien estuvo acompañado en el acto por el director de Innovación, Tecnología y Nuevos Negocios del Grupo Baskonia Alavés, Aitor Jiménez.

Según el estudio de LaLiga, el uso intensivo de la inteligencia artificial a diario ha pasado del 33 al 72 por ciento, lo que pone de relieve, en opinión de la patronal de clubes profesionales de fútbol, que este instrumento "ha dejado de ser experimental para convertirse en una herramienta de trabajo cotidiana".

En relación con la impresión del trabajo diario, el porcentaje de empleados que cree que sus labores son "mucho más fáciles" gracias a la IA se incrementó del 22,2 al 35,8 por ciento, mientras que para el 27,2 por ciento, la calidad del trabajo ha mejorado de forma notable, frente al 13,1 por ciento de la fase inicial.

Cuatro de cada diez (39,1 por ciento) consideran que la IA permite ahorrar tiempo, lo que, en opinión de la institución que preside Javier Tebas, permite llevar a cabo un trabajo "menos reactivo" y dedicar más espacio a tareas como la generación de nuevas ideas o la mejora de los procesos.

Gil explicó que uno de los pilares de la implantación de la IA en el trabajo diario ha sido la formación en el lenguaje computacional para sacar mayor partido a la tecnología.

También enfatizó la función de los agentes de IA, asistentes especializados según el área de trabajo que están integrados en la plataforma corporativa de la LaLiga y que permiten automatizar tareas, generar informes y analizar información "sin perder el control humano ni la responsabilidad sobre las decisiones". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Dro Fernández en la convocatoria de la selección sub-18

Infobae

El TS insta a Ábalos a elegir nuevo abogado y obliga al anterior a asistir a la vista sobre su continuidad en prisión

El juez responsable del procedimiento ha solicitado a José Luis Ábalos que asigne otro letrado tras la salida de Carlos Bautista, quien fue obligado por la magistratura a presentarse en la vista judicial del próximo 15 de enero

El TS insta a Ábalos

Óscar López espera que haya acuerdo en torno al nuevo modelo de financiación con el que "ganan" todas las CCAA

El titular de Transformación Digital destaca la inminente presentación de la propuesta estatal para repartir fondos entre territorios, defendiendo que facilitará servicios públicos y salud, mientras se insiste en que los recursos no deben favorecer intereses particulares.

Óscar López espera que haya

La ministra de Educación y Alejandro Blanco comparten líneas de trabajo para este año

Infobae

Nueva sesión a puerta cerrada de Osasuna, con el balón parado como objetivo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La situación de los 20

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De acusados de espionaje contra el régimen de Maduro a marineros y turistas: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

ECONOMÍA

José Ramón López, experto en

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”