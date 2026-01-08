Espana agencias

Los embajadores españoles en el mundo analizan en Madrid la convulsa escena internacional

Madrid, 8 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura este jueves la X Conferencia de Embajadores, donde se darán cita la mayoría de los 130 embajadores españoles acreditados en todo el mundo para analizar el convulso panorama internacional, al que se ha sumado ahora la situación en Venezuela tras la operación de EE. UU.

Bajo el lema "España un actor global", el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reúne este jueves y mañana, viernes, a los embajadores de España en el exterior, en un foro que clausurará el rey Felipe VI, el día 9, y en el que el ministro defenderá un orden internacional basado en reglas y en el respeto de los principios democráticos frente a posiciones que apuestan "por la ley de la selva·.

La conferencia, que reúne todos los años a los jefes de las misiones diplomáticas en el extranjero, se celebrará en la sede del Ministerio y contará con la participación de varios miembros del Gobierno y también intervendrá en los debates, como invitado, el ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar.

Durante las dos jornadas de trabajo, según un comunicado de Exteriores, participarán también los secretarios de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores; el subsecretario y los directores de AECID y el Instituto Cervantes que, junto a los embajadores, abordarán los retos de la situación política internacional.

Entre ellos, la búsqueda de la paz en Ucrania y en Gaza, con soluciones "basadas en el respeto del derecho internacional", y el compromiso con la Unión Europea, un proyecto "de paz, democracia y convivencia", y la crisis sobrevenida en Venezuela después de que EE.UU lanzara el sábado una operación relámpago en Venezuela, capturando a su presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, y anunciara sus planes de controlar el país.

Las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de comprar Groenlandia sin descartar una acción militar y la posibilidad de que España pueda enviar tropas a Ucrania en un eventual proceso de paz, como ha planteado Sánchez tras asistir el 6 de enero a la reunión de París de la Coalición de Voluntarios, son otras cuestiones que saldrán en esta conferencia.

También estarán en los debates las dos grandes citas internacionales de la política exterior española: la Cumbre Iberoamericana de Madrid y la Conferencia Internacional de Política Exterior Feminista.

Con motivo de esta reunión, Albares descubrirá una placa en reconocimiento a la labor de la organización Women for Afganistan, en presencia de su presidenta, Fawzia Koofi, que también intervendrá en el acto de inauguración. EFE

