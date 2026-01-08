Los abonados del Albacete, indignados por los precios de las entradas en Copa

Albacete, 8 ene (EFE).- La Federación de Peñas del Albacete y las peñas Squadra 1940 y ABP Fans han mostrado su "profunda indignación" por los precios de las entradas para el partido de Copa del Rey que la semana que viene enfrentará al cuadro albaceteño con el Real Madrid.

En un comunicado de prensa conjunto, las peñas han considerado que el suplemento de 50 euros que tiene que pagar todo abonado que quiera ver el partido es "una falta de respecto al aficionado", aunque han reconocido que entienden que es "una oportunidad económica importante" para el club.

Para ellos, es comprensible que quieran hacer una buena recaudación, pero han incidido en que la medida perjudica a los seguidores.

De hecho, han puesto como ejemplo el caso del Racing de Santander, que se medirá en la misma eliminatoria al Barcelona, pero que ha establecido precios "más populares" para sus socios.

"Los abonados del Racing pagarán precios más asequibles y cantidades inferiores a lo que tendremos que hacer los abonados del Albacete", han lamentado.

Además, han calificado de "desigual" cobrar "lo mismo a abonados que están expuestos a inclemencias meteorológicas" que aquellos que no -en función de dónde se ubique su asiento-, por lo que han defendido que los precios "deberían ser proporcionales a los abonos pagados a principios de temporada".

Han recordado también que fueron los abonados los que se desplazaron a Leganés para animar en Copa o en el partido contra al Celta, por lo que han ensalzado su "labor" para ayudar en el objetivo.

Por último, han tendido la mano a "negociar con celeridad" y han animado al club a rectificar lo que consideran "un atropello", pues han incidido en que son los abonados los que estarán después para "intentar conseguir el objetivo de la permanencia, el propósito más importante del club" esta campaña. EFE

