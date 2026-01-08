Llegan a Arabia Saudí los primeros españoles varados en Socotra por el conflicto en Yemen

Saná/El Cairo, 8 ene (EFE).- La primera tanda de turistas españoles varados en Socotra por la suspensión de los vuelos por el conflicto en la parte continental del Yemen han salido ya de la remota isla yemení y han llegado a la ciudad saudí de Yeda.

Así lo han indicado este jueves a EFE el vicegobernador del archipiélago y responsable de Cultura y Turismo, Yahya Saleh Afrar, y un turoperador.

Cuatro españoles viajaron ayer en uno de los vuelos de evacuación que han sido fletados por la aerolínea yemení Yemenia hacia Yeda, mientras que otros seis podrían volar el próximo sábado, indicaron ambas fuentes. EFE

(Más información en EFE Internacional)