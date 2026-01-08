Livakovic se reincorpora a los entrenamientos a la espera de resolver su futuro

Girona, 8 ene (EFE).- El portero croata Dominik Livakovic se ha reincorporado este jueves a los entrenamientos del Girona, según informó el club catalán, a la espera de resolver su futuro.

Míchel Sánchez confirmó en diciembre que Livakovic, cedido por el Fenerbahçe, quería salir sin haber jugado ningún minuto como rojiblanco para poder recalar este enero en un tercer equipo y llegar con garantías al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El Girona le dio permiso para ausentarse y resolver su futuro, que podría pasar por su regreso al Dinamo de Zagreb, pero de momento no se ha podido cerrar la operación y el portero croata vuelve a trabajar bajo las órdenes de Míchel.

El club de Montilivi trabaja para encontrar un sustituto a Livakovic y, en paralelo, también para dar salida a los centrocampistas colombianos Yáser Asprilla y Jhon Solís para liberar una plaza de extracomunitario y poder así concretar la cesión del joven atacante argentino Claudio Echeverri.

El prometedor futbolista del Manchester City ya hace días que se entrena con el equipo a la espera de poder ser finalmente inscrito y debutar en LaLiga. EFE

