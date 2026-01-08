Laura Barbas toma posesión como nueva directora general del Instituto Geográfico Nacional

Madrid, 8 ene (EFE).- La ingeniera de Telecomunicaciones y miembro del grupo de coordinación de la Red de Infraestructuras de Astronomía Laura Barbas Calvo tomó posesión este jueves como nueva directora general del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en un acto en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presidido este acto, al que también ha asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Puente ha subrayado que Barbas es la “primera mujer” que dirige el IGN en sus 155 años de historia, un hecho que, según el ministro, “debería hacernos reflexionar sobre lo que queremos ser como sociedad”.

“Laura Barbas es mujer, pero sobre todo es una investigadora de altísimo nivel, autora de numerosas publicaciones y documentos técnicos sobre radioastronomía, astrofísica y geodesia. Por tanto, está perfectamente preparada para la responsabilidad que ahora se le asigna”, ha señalado el ministro.

La nueva directora general releva al frente del IGN a Lorenzo García, quien ha dirigido el instituto durante los últimos 7 años.

Barbas ha señalado a EFE que quiere “dar la visibilidad” a la institución que “se merece”, ya que la información geográfica es “esencial” en “muchos ámbitos de nuestra vida”, como carreteras, transportes, incluso, a nivel militar.

También ha apuntado la necesidad de modernización, aunque es algo que “ya está bastante conseguido”.

Puente, durante su discurso, ha criticado que “en muchas ocasiones” las infraestructuras han respondido más a “impulsos viscerales que a cálculos”, algo que, según él, está “intentando dejar atrás”, haciendo que hoy las decisiones se tomen “a partir de los datos”.

Gran parte de la carrera de Laura Barbas se ha desarrollado en el Observatorio Astronómico de Yebes,en Guadalajara, donde ha participado en el diseño y desarrollo software del sistema de control de varios radiotelescopios y donde ha sido “una de las grandes artífices de que en la actualidad Yebes sea el observatorio más eficiente”, según ha señalado Puente.

El instituto Geográfico Nacional es el organismo público dependiente de Trasportes que cartografía el terreno español –tanto terrestre como marítimo y espacial– y que, en palabras del ministro, se ha convertido en “esencial en el desarrollo de las infraestructuras digitales de transportes geointeligentes para la evolución hacia la movilidad sostenible y conectada”. EFE