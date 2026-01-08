Las insolvencias de empresas en Alemania, al nivel más alto en 20 años, según instituto

Berlín, 8 ene (EFECOM).- El número de insolvencias de empresas en Alemania alcanzó en 2025 el nivel más alto de los últimos 20 años, según un análisis publicado este jueves por el Instituto Leibniz de Investigación Económica de Halle (IWH).

De acuerdo con el estudio, en diciembre del año pasado se registraron 1.519 insolvencias de sociedades personales o de capital, un 17 % más que el mes anterior.

La cifra también supera en un 14 % a la de diciembre de 2024 y en un 75 % a la media de diciembre en los años 2016 - 2019, es decir, antes de la pandemia.

En total, en 2025 se declararon insolventes en Alemania 17.604 empresas, la cifra más elevada desde 2005, destacó el IWH, que señaló que incluso durante la crisis financiera de 2008 el número fue más bajo.

Por las insolvencias se vieron afectados 170.000 puestos de trabajo, de ellos 62.000 en la industria manufacturera.

Según el investigador del IWH Steffen Müller, el elevado número de insolvencias ya no refleja los efectos postpandemia, con la retirada de las subvenciones y la subida de los tipos de interés que se produjeron a partir de 2022, sino que por el contrario "reflejan cada vez con mayor claridad los retos económicos actuales en Alemania".

El IWH espera que la tendencia se mantenga durante el primer trimestre de 2026.

También el diario económico 'Handelsblatt' publicó este jueves una valoración efectuada por una asesoría de reestructuración de empresas, según la cual el año pasado se declararon insolventes 471 grandes compañías con más de diez millones de euros anuales en ventas, lo que supone un 25 % más que el año anterior.

Para 2026, esta valoración pronostica que las insolvencias de grandes empresas seguirá aumentando, entre un 15 y un 20 %, debido a factores como la debilidad estructural y a la reducción de la producción industrial y a las barreras comerciales con EE. UU.

Estas dificultades se ven agravadas por los altos costes de la energía y la mano de obra, que reducen la competitividad de las empresas alemanas. EFECOM