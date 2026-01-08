Las esculturas romanas expoliadas y recuperadas, dos "rara avis" de "calidad excepcional"

Madrid, 8 ene (EFE).- Las dos esculturas romanas que habían sido expoliadas y sacadas del país y que ha recuperado la Policía Nacional son dos "rara avis" de "calidad excepcional", ha dicho este jueves en rueda de prensa Ángeles Albert de León, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

Las obras, datadas entre los siglos I y II d.C. y valoradas en "varios millones de euros" serán expuestas temporalmente "lo antes posible, posiblemente este semestre" en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), donde han sido depositadas temporalmente para un análisis pormenorizado y una "mínima" restauración.

Las esculturas, en extraordinario estado de conservación, representan a dos niñas de corta edad persiguiendo a sendas perdices, una escena poco habitual en la escultura romana conservada hasta la actualidad, según los expertos.

La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía cree que salieron ilegalmente de un yacimiento del sur de España entre 2007 y 2008, aunque la investigación sobre el origen exacto sigue abierta, ha señalado la máxima responsable de esa brigada, Montserrat de Pedro.

Tras ser blanqueado su origen y procedencia ilegal las piezas se subastaron en 2012 por "varios millones de euros" y han sido recuperadas gracias al coleccionista privado estadounidense que las adquirió "de buena fe" y que, tras tener conocimiento de su origen ilegal a través de las gestiones de la policía española, decidió cederlas "de manera irrevocable y gratuita" al Estado español.

La investigación policial se inició a finales de 2023 tras detectarse en la prensa suiza informaciones relacionadas con un procedimiento judicial en cuyo trasfondo figuraba la adquisición de las esculturas romanas.

Un ciudadano español había denunciado a ocho personas, dos por estafa y seis por testimonio falso, entre otros delitos, argumentando que se habían llevado, unos diez años antes, las referidas esculturas que reclamaba como propias, con el fin de restaurarlas, pero nunca se le devolvieron ni le compensaron por ello.

Entre los denunciados figuraban dos ciudadanos ya conocidos por la Brigada de Patrimonio Histórico por su relación con otros casos de tráfico de bienes culturales, un suizo de 51 años y un italiano de 80.

"Pedimos la colaboración de la policía suiza e hicimos gestiones en el entorno del denunciante que acreditaban que las piezas habían salido (ilegalmente) de un yacimiento español", ha señalado De Pedro, pese a que el supuesto propietario decía que habían sido propiedad de su familia "desde hacía décadas".

Para demostrarlo, aportó en el juicio fotografías de los bronces en su domicilio en España antes de que fueran restauradas y documentos notariales en los que familiares y amigos suyos afirmaban esa propiedad.

Según dijo en el juicio, este ciudadano español había llegado a un acuerdo con los denunciados para que las esculturas fueran trasladas a Reino Unido para ser restauradas y posteriormente llevar a cabo la venta y repartirse los beneficios.

El juez suizo determinó que ninguna de las versiones de las partes eran creíbles y que la hipótesis más verosímil era que las piezas hubieran sido extraídas de un yacimiento arqueológico español, hipótesis acreditada por la policía española tras llevar a cabo gestiones en el entorno del español.

La investigación se puso en conocimiento de un juzgado en España pero las diligencias fueron archivadas al considerar prescritos los delitos de expolio, contrabando y blanqueo de capitales, una circunstancia habitual, según la policía, en este tipo de delitos ya que los delincuentes suelen "dejar dormir" las piezas durante un largo periodo de tiempo.

Pese a ello, la investigación policial continuó con el fin de localizar las esculturas. La última constancia documental se remontaba a 2015, cuando aparecieron expuestas en un lugar destacado de un museo de Estados Unidos, "uno de los más importantes del mundo".

Tras solicitar la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, la policía logró contactar con la persona propietaria de las esculturas, que decidió cederlas.

Las piezas llegaron al aeropuerto de Barajas desde Estados Unidos, vía Frankfurt el pasado 20 de diciembre y posteriormente fueron depositadas en el Museo Arqueológico, en virtud de la colaboración habitual entre estas instituciones.

Según la directora de Patrimonio, "no hay ninguna duda" de que se traten de piezas romanas de gran valor, aunque por el momento no disponen de más datos sobre ese origen al no conocerse con exactitud el yacimiento del que fueron extraídas.

Albert de León ha asegurado que el tema se llevará a la próxima reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, para adscribir las piezas a un museo de titularidad estatal y que por el momento permanecerán en el MAN.

El jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la policía, el comisario principal José Ángel González, ha dicho que este hallazgo pone punto final a "un año de éxitos", en el que han sido recuperados "más de diez mil" objetos arqueológicos de distintas épocas. EFE

(foto) (vídeo)