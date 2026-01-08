Espana agencias

La ultraderecha gala anuncia moción de censura contra el Gobierno por pacto UE-Mercosur

Guardar

París, 8 ene (EFECOM).- Jordan Bardella, presidente del ultraderechista Agrupación Nacional (RN) y delfín de Marine Le Pen, anunció este jueves que presentará una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, al considerar que este no ha hecho lo suficiente para impedir el pacto entre la Unión Europea (UE) y el bloque de Mercosur.

Bardella, que es eurodiputado, adelantó que su partido, incluido en el grupo 'Patriotas por Europa', promoverá también una moción de censura en el Parlamento Europeo contra el gabinete de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (CE).

El presidente de Francia, "Emmanuel Macron sabe que el acuerdo del Mercosur será adoptado, pase lo que pase e independientemente del voto de Francia. Al pretender oponerse hoy, después de años de negociaciones sin haber defendido jamás los intereses franceses, intenta una maniobra de comunicación tan tardía como hipócrita", denunció Bardella, en un mensaje en 'X'.

Esta moción, sin embargo, tiene pocas probabilidades de prosperar, pues, en principio, la izquierda no la apoyaría debido al 'cordón sanitario' que históricamente ha levantado contra la ultraderecha. La situación cambiaría si los progresistas presentasen una moción propia, a la que el RN sí que podría sumarse.

En su mensaje, Bardella dijo que la "puesta en escena" de Macron representa "una traición a los agricultores franceses, que sufrirán directamente las consecuencias de este acuerdo".

El líder ultranacionalista pretende tumbar al Ejecutivo de Lecornu, quien fue nombrado primer ministro por el propio Macron, con el objetivo de debilitar al presidente, cuya cotas de popularidad se despeñaron desde las elecciones legislativas anticipadas que convocó en 2024.

El mandatario francés anunció este jueves que su país se opondrá en la votación de mañana en Bruselas al acuerdo de libre comercio entre la UE y el bloque suramericano del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

En un comunicado, Macron advirtió que la más que probable firma del pacto por parte de la UE "no es el fin de esta historia" y justificó su oposición a la que sería la mayor área de comercio libre del mundo por "un rechazo político unánime" en Francia.

Para evitar la ratificación de este acuerdo, París necesitaría una minoría de bloqueo en el seno de la UE que, actualmente, parece estar fuera de su alcance. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hallan el cadáver del hombre desaparecido en Olite (Navarra)

Infobae

Un muerto y al menos nueve heridos en una explosión en Carabanchel (Madrid)

Infobae

Brasil impone condiciones a reiniciar la perforación de pozo petrolero cerca del Amazonas

Infobae

Vox propone citar en la 'comisión Koldo' del Senado a las hijas de Zapatero

Vox propone citar en la

El Inter Miami ficha al mediocampista argentino David Ayala

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares habla con Marco Rubio

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Este es el precio de la luz en España para mañana 10 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España