Espana agencias

La tasa de empleo en México subió un 1,3 % en 2025 tras crearse más de 278.000 puestos

Guardar

Ciudad de México, 8 ene (EFECOM).- El empleo formal en México subió el 1,3 % en 2025 con la creación neta de 278.697 puestos, para totalizar más de 23,89 millones, informó este jueves el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aun así, la economía mexicana perdió 320.607 puestos en diciembre, variación que, en términos relativos, es del -1,4 %.

“Esta sería la segunda caída más baja de los últimos 10 años en términos absolutos y la más baja en términos relativos, sin considerar la pandemia”, apuntó la institución.

Los sectores económicos con el mayor aumento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con el 13,7 %, comercio con el 3,1 % y el sector de electricidad con el 2,1 %, según el IMSS.

Mientras que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo se registraron en el Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala (centro), con aumentos anuales mayores a 5 %.

El Instituto también resaltó un incremento anual nominal del 6,9 % en el salario promedio, que alcanzó 627,9 pesos diarios (unos 34,89 dólares) en diciembre.

Este incremento, aseveró el IMSS, es "el más alto para un mes de diciembre desde que se tenga registro".

El organismo también registró más de 1,02 millones de empleadores, una reducción anual del 0,7 %, lo que se explica "por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas".

Además, precisó que, durante diciembre, se registraron 57.851 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 493,13 pesos (27,41 dólares).

También se contabilizaron 387.194 puestos asociados a trabajadores independientes, con un salario promedio diario de 336,51 pesos (18,71 dólares). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La sanidad andaluza mantiene un seguimiento al entorno de la niña muerta por meningitis

Infobae

Acepta 4 años y nueve meses por intentar matar a su pareja en el hospital tras dar a luz

Infobae

Fallece un hombre tras caer al mar en San Sebastián

Infobae

Albares confía en que haya más "pasos positivos" en Venezuela tras la liberación de presos

Infobae

Robles ve "inconcebible" una intervención de Estados Unidos en Groenlandia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea da luz

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las prestaciones de ingreso mínimo vital alcanzan a 400.000 personas más en España en 2025, un 19% más

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”