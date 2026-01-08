La tasa de empleo en México subió un 1,3 % en 2025 tras crearse más de 278.000 puestos

Ciudad de México, 8 ene (EFECOM).- El empleo formal en México subió el 1,3 % en 2025 con la creación neta de 278.697 puestos, para totalizar más de 23,89 millones, informó este jueves el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aun así, la economía mexicana perdió 320.607 puestos en diciembre, variación que, en términos relativos, es del -1,4 %.

“Esta sería la segunda caída más baja de los últimos 10 años en términos absolutos y la más baja en términos relativos, sin considerar la pandemia”, apuntó la institución.

Los sectores económicos con el mayor aumento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con el 13,7 %, comercio con el 3,1 % y el sector de electricidad con el 2,1 %, según el IMSS.

Mientras que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo se registraron en el Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala (centro), con aumentos anuales mayores a 5 %.

El Instituto también resaltó un incremento anual nominal del 6,9 % en el salario promedio, que alcanzó 627,9 pesos diarios (unos 34,89 dólares) en diciembre.

Este incremento, aseveró el IMSS, es "el más alto para un mes de diciembre desde que se tenga registro".

El organismo también registró más de 1,02 millones de empleadores, una reducción anual del 0,7 %, lo que se explica "por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas".

Además, precisó que, durante diciembre, se registraron 57.851 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 493,13 pesos (27,41 dólares).

También se contabilizaron 387.194 puestos asociados a trabajadores independientes, con un salario promedio diario de 336,51 pesos (18,71 dólares). EFECOM