La mujer asesinada en Las Palmas por su marido tenía cinco hijos, dos menores de edad

Las Palmas de Gran Canaria, 8 ene (EFE).- La ciudadana hispanofilipina Czarina C., asesinada presuntamente por su marido el 5 de enero en Las Palmas de Gran Canaria, tenía cinco hijos, dos de ellos menores, según ha explicado este jueves el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

El delegado y la subdelegada en la provincia de Las Palmas, Teresa Mayáns, han participado este mediodía en una concentración en memoria de las dos primeras víctimas de la violencia machista de este 2026 en España: María del Pilar, asesinada en Jaén, y Czarina, en Las Palmas.

En esa concentración, se ha leído un manifiesto institucional en el que se ha llamado a toda la sociedad a seguir comprometida contra este tipo de crímenes, que ya han arrebatado la vida a 1.343 mujeres desde 2013, cuando empezaron a contarse las víctimas.

"Es verdad que se ha ido reduciendo el número de víctimas, pero sigue siendo una barbaridad. Es una barbaridad que nuestra sociedad terminara el año pasado con más de 40 mujeres asesinadas. Es un dato que nos debe interpelar a todos", ha manifestado Pestana a los periodistas, tras el minuto de silencio por Pilar y Czarina.

El delegado ha declinado más detalles sobre lo ocurrido que los ya revelados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), porque el juez al cargo del caso mantiene el secreto de sumario.

Según la información difundida por el TSJC, la instrucción apunta a que Czarina fue presuntamente asesinada por su marido, que luego se suicidó. Todo ello, en el domicilio de la pareja en Las Palmas de Gran Canaria, donde fueron encontrados sus cuerpos el día de Reyes.

"Estamos pendientes de la autopsia de él, del presunto autor de este asesinato. Esperemos a las conclusiones, pero todo indica (...) que es un caso clarísimo de violencia de género", ha dicho Pestana.

El delegado del Gobierno ha subrayado que el crimen que presuntamente cometió el esposo de Czarina "no se arregla" quitándose la vida después, "porque ha dejado una familia desarticulada, con todo el dolor y el drama que implica perder así a una madre".

El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también han guardado un minuto de silencio este jueves en recuerdo de Czarina C. y en repulsa por su muerte. EFE

