Espana agencias

La mujer asesinada en Las Palmas por su marido tenía cinco hijos, dos menores de edad

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 8 ene (EFE).- La ciudadana hispanofilipina Czarina C., asesinada presuntamente por su marido el 5 de enero en Las Palmas de Gran Canaria, tenía cinco hijos, dos de ellos menores, según ha explicado este jueves el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

El delegado y la subdelegada en la provincia de Las Palmas, Teresa Mayáns, han participado este mediodía en una concentración en memoria de las dos primeras víctimas de la violencia machista de este 2026 en España: María del Pilar, asesinada en Jaén, y Czarina, en Las Palmas.

En esa concentración, se ha leído un manifiesto institucional en el que se ha llamado a toda la sociedad a seguir comprometida contra este tipo de crímenes, que ya han arrebatado la vida a 1.343 mujeres desde 2013, cuando empezaron a contarse las víctimas.

"Es verdad que se ha ido reduciendo el número de víctimas, pero sigue siendo una barbaridad. Es una barbaridad que nuestra sociedad terminara el año pasado con más de 40 mujeres asesinadas. Es un dato que nos debe interpelar a todos", ha manifestado Pestana a los periodistas, tras el minuto de silencio por Pilar y Czarina.

El delegado ha declinado más detalles sobre lo ocurrido que los ya revelados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), porque el juez al cargo del caso mantiene el secreto de sumario.

Según la información difundida por el TSJC, la instrucción apunta a que Czarina fue presuntamente asesinada por su marido, que luego se suicidó. Todo ello, en el domicilio de la pareja en Las Palmas de Gran Canaria, donde fueron encontrados sus cuerpos el día de Reyes.

"Estamos pendientes de la autopsia de él, del presunto autor de este asesinato. Esperemos a las conclusiones, pero todo indica (...) que es un caso clarísimo de violencia de género", ha dicho Pestana.

El delegado del Gobierno ha subrayado que el crimen que presuntamente cometió el esposo de Czarina "no se arregla" quitándose la vida después, "porque ha dejado una familia desarticulada, con todo el dolor y el drama que implica perder así a una madre".

El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también han guardado un minuto de silencio este jueves en recuerdo de Czarina C. y en repulsa por su muerte. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La necesidad frente a una gesta de resistencia

Infobae

Shang sorprende a Sonego en Hong Kong y pasa a cuartos junto a Bublik, Mmoh y Girón

Infobae

Los precios del crudo se recuperan de las caídas y suben más del 1,6%

Infobae

Hoy será noticia. Viernes, 9 de enero

Infobae

Cocca anticipa un torneo difícil para Atlas por la calendarización y la falta de refuerzos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La situación de los 20

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De acusados de espionaje contra el régimen de Maduro a marineros y turistas: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

ECONOMÍA

José Ramón López, experto en

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”