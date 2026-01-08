Espana agencias

La ministra de Educación y Alejandro Blanco comparten líneas de trabajo para este año

Guardar

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y Alejandro Blanco, presidente del COE, se han reunido en la sede del Ministerio para hablar sobre la actual situación del deporte en España y de los deportistas olímpicos en particular, compartiendo líneas de trabajo para este año 2026.

Un encuentro que se enmarca en la serie de reuniones que Milagros Tolón viene realizando desde que tomó posesión como ministra el pasado 22 de diciembre, ha informado´este jueves el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en un comunicado.

Dentro de la línea de trabajo para 2026, ambos dirigentes se han referido a la próxima cita olímpica de los Juegos de Invierno que tendrán lugar en Milán-Cortina d'Ampezzo durante el mes de febrero.

Se trata de la segunda reunión enfocada en el deporte de la ministra desde que accedió al cargo, ya que el pasado 2 de enero recibió en la sede del Ministerio al presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.

Durante su discurso de toma de posesión, Milagros Tolón ya expuso la apuesta de su departamento por apoyar el deporte, especialmente el promovido por las entidades locales, y recordó la "importante inversión deportiva" que este Gobierno ha venido realizando en los últimos siete años. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Dro Fernández en la convocatoria de la selección sub-18

Infobae

El TS insta a Ábalos a elegir nuevo abogado y obliga al anterior a asistir a la vista sobre su continuidad en prisión

El juez responsable del procedimiento ha solicitado a José Luis Ábalos que asigne otro letrado tras la salida de Carlos Bautista, quien fue obligado por la magistratura a presentarse en la vista judicial del próximo 15 de enero

El TS insta a Ábalos

Los empleados de LaLiga avalan el plan de la IA: seis de cada diez la usan de forma diaria

Infobae

Óscar López espera que haya acuerdo en torno al nuevo modelo de financiación con el que "ganan" todas las CCAA

El titular de Transformación Digital destaca la inminente presentación de la propuesta estatal para repartir fondos entre territorios, defendiendo que facilitará servicios públicos y salud, mientras se insiste en que los recursos no deben favorecer intereses particulares.

Óscar López espera que haya

Nueva sesión a puerta cerrada de Osasuna, con el balón parado como objetivo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La situación de los 20

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De acusados de espionaje contra el régimen de Maduro a marineros y turistas: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

ECONOMÍA

José Ramón López, experto en

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”