La ministra de Educación y Alejandro Blanco comparten líneas de trabajo para este año

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y Alejandro Blanco, presidente del COE, se han reunido en la sede del Ministerio para hablar sobre la actual situación del deporte en España y de los deportistas olímpicos en particular, compartiendo líneas de trabajo para este año 2026.

Un encuentro que se enmarca en la serie de reuniones que Milagros Tolón viene realizando desde que tomó posesión como ministra el pasado 22 de diciembre, ha informado´este jueves el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en un comunicado.

Dentro de la línea de trabajo para 2026, ambos dirigentes se han referido a la próxima cita olímpica de los Juegos de Invierno que tendrán lugar en Milán-Cortina d'Ampezzo durante el mes de febrero.

Se trata de la segunda reunión enfocada en el deporte de la ministra desde que accedió al cargo, ya que el pasado 2 de enero recibió en la sede del Ministerio al presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.

Durante su discurso de toma de posesión, Milagros Tolón ya expuso la apuesta de su departamento por apoyar el deporte, especialmente el promovido por las entidades locales, y recordó la "importante inversión deportiva" que este Gobierno ha venido realizando en los últimos siete años. EFE