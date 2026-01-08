La inflación en Chile se sitúa en el 3,5 % en 2025, su nivel más bajo en cinco años

Santiago de Chile, 8 ene (EFECOM).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Chile se situó en el 3,5 % en el 2025, su nivel más bajo en cinco años, tras caer un 0,2 % en diciembre, más de lo esperado, informó este jueves el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El dato inflacionario supone un punto porcentual menos que el 4,5 % registrado en 2024.

"Siete de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice y seis presentaron incidencias positivas", indicó el ente estadístico.

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron la de vestuario y calzado y alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras la que más consignó alzas mensuales en sus precios es la división restaurantes y alojamiento (0,6 %), apuntó el INE.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó en una declaración que "el resultado del IPC de diciembre refuerza la idea de que este trimestre ya cruzaremos la meta de inflación del 3 %".

"Los analistas incluso esperan que esto sea durante el mes de enero. Para el año 2026, el mercado está esperando un inflación promedio incluso bajo el 3%, que es nuestra meta", afirmó el ministro.

Todo esto, agregó, "son buenas noticias para la familia y trabajadores de Chile, que ven como ya llevamos 33 meses con los salarios reales al alza, es decir, con los salarios creciendo más que la inflación".

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto.

El Banco Central chileno, que mantiene los tipos de interés referencial en el 4,5 %, proyectó en diciembre un crecimiento de la economía chilena de 2,4 % en 2025, mientras que para 2026 estimó un rango de expansión de entre 2 % y 3 %. EFECOM