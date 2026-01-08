Espana agencias

La inflación en Chile se sitúa en el 3,5 % en 2025, su nivel más bajo en cinco años

Guardar

Santiago de Chile, 8 ene (EFECOM).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Chile se situó en el 3,5 % en el 2025, su nivel más bajo en cinco años, tras caer un 0,2 % en diciembre, más de lo esperado, informó este jueves el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El dato inflacionario supone un punto porcentual menos que el 4,5 % registrado en 2024.

"Siete de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice y seis presentaron incidencias positivas", indicó el ente estadístico.

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron la de vestuario y calzado y alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras la que más consignó alzas mensuales en sus precios es la división restaurantes y alojamiento (0,6 %), apuntó el INE.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó en una declaración que "el resultado del IPC de diciembre refuerza la idea de que este trimestre ya cruzaremos la meta de inflación del 3 %".

"Los analistas incluso esperan que esto sea durante el mes de enero. Para el año 2026, el mercado está esperando un inflación promedio incluso bajo el 3%, que es nuestra meta", afirmó el ministro.

Todo esto, agregó, "son buenas noticias para la familia y trabajadores de Chile, que ven como ya llevamos 33 meses con los salarios reales al alza, es decir, con los salarios creciendo más que la inflación".

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto.

El Banco Central chileno, que mantiene los tipos de interés referencial en el 4,5 %, proyectó en diciembre un crecimiento de la economía chilena de 2,4 % en 2025, mientras que para 2026 estimó un rango de expansión de entre 2 % y 3 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Inventan un dispositivo que permite 'resucitar' a los microordenadores clásicos

Infobae

Xavier Anduaga y Génesis Moreno abrirán la 59 temporada de ópera de Las Palmas

Infobae

Carlos Alcaraz desata la locura en Seúl antes de enfrentarse a Sinner

Infobae

El jugador del Eibar Álvaro Rodríguez cree que es "muy difícil" sacar puntos en El Plantío

Infobae

CNC pide actualizar los precios y no aplicar en contratos públicos la Ley de Desindexación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La contribución de España en

La contribución de España en la fuerza multinacional para verificar la paz en Ucrania: desde adiestramiento militar hasta cazas y radares

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

ECONOMÍA

El descubrimiento que puede transformar

El descubrimiento que puede transformar el futuro energético de Europa: un enorme yacimiento de litio, metal clave para la transición verde, a 4.000 metros bajo tierra

La vivienda se dispara en los distritos ‘pobres’ de Madrid: Villaverde, Latina y Usera cierran 2025 con subidas del 30%

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”