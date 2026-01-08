La Iglesia dice que el Gobierno se compromete también a reparar a otras víctimas de abusos

Madrid, 8 ene (EFE).- El presidente de la Confederación Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno para la reparación de las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia incluye el compromiso del Ejecutivo de abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública.

Lo ha destacado durante su comparecencia en el Ministerio de Justicia, acompañado por el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, para valorar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Iglesia para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en ese entorno y ha destacado que la Iglesia ya ha abonado dos millones de euros en indemnizaciones.

Sin embargo, el ministro Justicia, Félix Bolaños, ha señalado que el compromiso del Gobierno alcanza a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia: "No hay ningún objetivo más fuera de ese título".

Según Argüello, en el acuerdo se "abre la perspectiva para que en el desarrollo" de la ley de protección a los menores frente a la violencia "pueda llegar a procesos de reparación en otros ámbitos".

No obstante, el presidente de la Conferencia Episcopal ha añadido que no están especificados en el acuerdo los plazos para abordar este asunto y ha explicado que analizarán su desarrollo cuando se aborde la renovación del acuerdo suscrito con el Gobierno. EFE