La china Zhipu AI lidera ronda de salidas a bolsa en Hong Kong por 1.200 millones dólares

Shanghái (China), 8 ene (EFECOM).- La empresa emergente china de inteligencia artificial (IA) Zhipu AI, rival de la estadounidense OpenAI, debutó en Hong Kong con subidas del 3,3 % a la apertura en una jornada en la que también se estrenaron otras dos tecnológicas, sumando todas ellas 1.200 millones de dólares en venta de acciones.

Zhipu, conocida oficialmente como Knowledge Atlas Technology y que adopta el nombre de Z.ai para mercados extranjeros, marcaba una tendencia ascendente al alcanzar una subida del 11,19 % poco antes del parón de la media sesión.

La compañía recaudó el equivalente a unos 559 millones de dólares y se convirtió en la primera desarrolladora pura de modelos de lenguaje extenso de China en cotizar en la Bolsa de Hong Kong, una elección que, según su cofundador y consejero delegado, Zhang Peng, tiene que ver con sus ambiciones de "internacionalización".

El directivo apuntó primero a la propia Hong Kong y al sudeste asiático como mercados a los que expandirse, citando Oriente Medio, Europa y el 'sur global' como áreas posteriores, presentando sus bajos costes frente a otros modelos similares como gran atractivo a la hora de sumar usuarios.

Zhipu se une así a otras muchas tecnológicas chinas que han aprovechado el interés de los inversores por el auge de la IA en el gigante asiático para salir a bolsa; MiniMax, uno de sus principales rivales en China y también competidor de OpenAI (desarrolladora de ChatGPT) o Anthropic (Claude), debutará mañana en Hong Kong.

Este jueves también se estrenaron en la antigua colonia británica otras dos tecnológicas chinas: el fabricante de tarjetas gráficas Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor, que abrió con ganancias del 31,5 % tras recaudar 473 millones de dólares con su oferta de acciones, y el productor de robots para cirugía Edge Medical, que subió un 36,4 % después de obtener unos 154 millones de dólares.

La semana pasada, la compañía de diseño de chips de IA Biren Technology se disparó casi un 76 % en su debut en Hong Kong, y en diciembre otras firmas relacionadas con procesadores para esas tecnologías, Moore Threads y MetaX, registraron espectaculares aumentos a tres dígitos tras salir a bolsa en Shanghái.

Según Zhang, la brecha entre las capacidades de los modelos chinos y estadounidenses es ya estrecha, aunque todavía hay diferencias en otras áreas como investigación, recursos o innovación. Cabe recordar que Zhipu fue añadida a una lista negra comercial de EE. UU. el año pasado. EFECOM

EFE

