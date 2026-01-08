La Bolsa española abre con una caída del 0,33 % afectada por Wall Street y Asia

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este jueves a la baja, con pérdidas del 0,33 %, arrastrada por la tendencia negativa de Wall Street en la víspera, y esta madrugada en Asia, mientras el mercado sigue pendiente de Venezuela y el petróleo.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal indicador español, se deja ese 0,33 %, hasta situarse en los 17.549,1 puntos. Las ganancias en estos primeros días de 2026 son del 1,39 %.

La Bolsa española mantiene este jueves la tendencia negativa después de acabar ayer con una caída del 0,29 %, por debajo de los 17.600 puntos, después de alcanzar máximos históricos el martes. EFE

(foto)(vídeo)