La Bolsa de Shanghái cae un 0,07 % y la de Shenzhen, un 0,51 %

Shanghái (China), 8 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,07 % tras perder 2,79 puntos hasta los 4.082,98.

Por su parte, el parqué de Shenzhen cedió 71,08 unidades (0,51 %) y finalizó con 13.959,48. EFECOM