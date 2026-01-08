Espana agencias

La Bolsa de Shanghái cae un 0,07 % y la de Shenzhen, un 0,51 %

Guardar

Shanghái (China), 8 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,07 % tras perder 2,79 puntos hasta los 4.082,98.

Por su parte, el parqué de Shenzhen cedió 71,08 unidades (0,51 %) y finalizó con 13.959,48. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un homenaje a Godard y un tributo a Neil Diamond renuevan la cartelera de cine esta semana

Infobae

Crecen un 23,4 % los detenidos por yihadismo en 2025, año récord de arrestos desde el 11M

Infobae

Un centenar de tractores entran en París para protestar por Mercosur y la dermatosis

Infobae

El viento y oleaje mantienen a Galicia en aviso naranja y otras 7 comunidades en amarillo

Infobae

Pekín denuncia incautación de petrolero ruso y defiende cooperación energética con Moscú

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa niega que el buque

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

La Justicia avala el desahucio de un hombre al que el propietario le dejó vivir gratis y sin contrato en su casa hasta que decidió echarle

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

Cómo afecta la sal de la carretera a tu coche y qué hacer en estos casos

ECONOMÍA

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí