La Bolsa de Shanghái cae un 0,07 % y la de Shenzhen, un 0,51 %

Shanghái (China), 8 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,07 % tras perder 2,79 puntos hasta los 4.082,98.
Por su parte, el parqué de Shenzhen cedió 71,08 unidades (0,51 %) y finalizó con 13.959,48. EFECOM
Últimas Noticias
Un homenaje a Godard y un tributo a Neil Diamond renuevan la cartelera de cine esta semana
Crecen un 23,4 % los detenidos por yihadismo en 2025, año récord de arrestos desde el 11M
Un centenar de tractores entran en París para protestar por Mercosur y la dermatosis
El viento y oleaje mantienen a Galicia en aviso naranja y otras 7 comunidades en amarillo
Pekín denuncia incautación de petrolero ruso y defiende cooperación energética con Moscú
MÁS NOTICIAS