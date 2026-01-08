Espana agencias

La bolsa de São Paulo sube 0,59 % impulsada por las petroleras

São Paulo, 8 ene (EFECOM).- La bolsa de São Paulo cerró este jueves con una subida del 0,59 % impulsada por la apreciación de las acciones de las empresas petroleras ante el fuerte repunte de la cotización del crudo en los mercados internacionales.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué latinoamericano, terminó la jornada en los 162.936 puntos tras haber cedido el 1,03 % la víspera.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,06 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,3888 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La subida de los papeles de las empresas petroleras evitó que la plaza paulista cayera arrastrada por la bajada de las acciones de la minera Vale, uno de los valores tradicionalmente más negociados en Brasil, cuyas acciones ordinarias cedieron un 0,98 % luego de que el Scotibank rebajara su recomendación.

Las petroleras subieron impulsadas por la apreciación del 3,39 % del barril del crudo Brent tras dos días de caídas ante el temor de que el suministro del petróleo sufra alguna interrupción ante la interceptación de embarcaciones cargadas con crudo venezolano por parte de Estados Unidos.

Las acciones ordinarias de Petrobras cerraron con una apreciación del 2,24 % y las preferenciales de la misma empresa subieron un 1,44 %. Los papeles ordinarios de la petrolera Prio se apreciaron un 1,63 % y los de Brava Energia (3R Petroleum y Enauta) saltaron un 5,7 %.

Las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores subidas este jueves fueron precisamente las de Brava Energia, seguidas por las ordinarias de la constructora Eztec (+5,43 %) y por las preferenciales de la eléctrica Axia (+4,7 %).

En la punta contraria, las que encajaron las mayores pérdidas fueron las ordinarias de la operadora de seguros de salud Hapvida (-4,77 %), las ordinarias de la aseguradora Porto Seguro (-4,55 %) y las ordinarias del fabricante de equipos y máquinas Weg (-4,17 %).

El volumen financiero en el corro paulista ascendió hoy a 23.390 millones de reales (unos 4.341 millones de dólares o unos 3.724 millones de euros) en unas 3,54 millones de operaciones. EFECOM

