Espana agencias

Junts, sobre la financiación: "Hay un poco más de café, pero sigue siendo café para todos"

Guardar

Barcelona, 8 ene (EFE).- El portavoz de Junts, Josep Rius, ha asegurado este jueves, que la propuesta de financiación autonómica pactada entre el Gobierno y ERC perpetúa el actual modelo: "Hay un poco más de café, pero sigue siendo el mismo café para todos", ha expresado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han alcanzado este jueves un acuerdo sobre un nuevo sistema de financiación para Cataluña que supondrá alrededor de 4.700 millones de euros adicionales para esa comunidad, según ha informado el político catalán.

En declaraciones a la prensa en la sede del partido, Rius ha advertido de que todos los territorios del Estado "recibirán más dinero" y que Madrid "seguirá teniendo la llave de la caja", algo que es "un error", bajo su punto de vista.

"Las lluvias de millones prometidas nunca acaban llegando a Cataluña", ha indicado el también vicepresidente de Junts, que ha recordado que ERC pactó la investidura de Salvador Illa como president a cambio de "tener la llave de la caja, algo que se ha esfumado".

Y es que, a criterio de Rius, "lo que anunciaron entonces y lo que dicen hoy no se parece absolutamente en nada". EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Catorce comunidades en alerta por nevadas, oleaje, vientos y lluvias fuertes

Infobae

Los pros y los contras de Mercosur para la agroalimentación española

Infobae

La Bolsa de Shanghái gana un 0,92 % y la de Shenzhen, un 1,15 %

Infobae

Abonados de la Cultural Leonesa, descuento de al menos 50 % para la Copa ante el Athletic

Infobae

Leonardo Campana afirma que Ecuador buscará hacer historia en el Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “El

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

La contribución de España en la fuerza multinacional para verificar la paz en Ucrania: desde adiestramiento militar hasta cazas y radares

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 9 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 9 de enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Muchas empresas solo te valoran cuando estás a punto de irte o presentas la baja voluntaria”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Las sanciones en la empresa son mucho más peligrosas que un despido”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 9 de enero

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”