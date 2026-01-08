Junts, sobre la financiación: "Hay un poco más de café, pero sigue siendo café para todos"

Barcelona, 8 ene (EFE).- El portavoz de Junts, Josep Rius, ha asegurado este jueves, que la propuesta de financiación autonómica pactada entre el Gobierno y ERC perpetúa el actual modelo: "Hay un poco más de café, pero sigue siendo el mismo café para todos", ha expresado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han alcanzado este jueves un acuerdo sobre un nuevo sistema de financiación para Cataluña que supondrá alrededor de 4.700 millones de euros adicionales para esa comunidad, según ha informado el político catalán.

En declaraciones a la prensa en la sede del partido, Rius ha advertido de que todos los territorios del Estado "recibirán más dinero" y que Madrid "seguirá teniendo la llave de la caja", algo que es "un error", bajo su punto de vista.

"Las lluvias de millones prometidas nunca acaban llegando a Cataluña", ha indicado el también vicepresidente de Junts, que ha recordado que ERC pactó la investidura de Salvador Illa como president a cambio de "tener la llave de la caja, algo que se ha esfumado".

Y es que, a criterio de Rius, "lo que anunciaron entonces y lo que dicen hoy no se parece absolutamente en nada". EFE

