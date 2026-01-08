Espana agencias

Jueves 8 de enero de 2026

Guardar

FÚTBOL SUPERCOPA ESPAÑA

Yeda (Arabia Saudí). El derbi de la capital se traslada en esta ocasión a la Supercopa de España, al estadio de la ciudad deportiva Rey Abdullah de Yeda, donde este jueves desde las 20.00 se enfrentan en la segunda semifinal del torneo el Atlético de Madrid y el Real Madrid, con el último precedente hace tres meses del 5-2 a favor de los rojiblancos. Información de Óscar Maya.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL INGLATERRA

Londres. El Arsenal de Mikel Arteta, líder destacado de la Premier League inglesa de fútbol, recibe este jueves en el Emirates Stadium de Londres a las 21.00 y en el cierre de la vigésima primera jornada al Liverpool, cuarto en la tabla a 14 puntos de los 'gunners'.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL SUPERCOPA FRANCIA

Redacción Deportes. El estadio Jaber Al Ahmad de Kuwait acoge este jueves desde las 19.00 la Supercopa de Francia de fútbol, en la que se citan el París Saint Germain, trece veces campeón y a la caza del cuarto título consecutivo, y el Olympique de Marsella, ganador del trofeo en 2010 y 2011.

(Texto)

.

FÚTBOL AMISTOSO

Montevideo. Leyendas de Uruguay y Argentina presentan este jueves en una conferencia de prensa el encuentro amistoso de fútbol playa que disputarán el 9 de enero en la ciudad de Punta del Este y que contará con la presencia de exjugadores como Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Ariel Ortega, Juan Pablo Sorín y Ezequiel Lavezzi.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

BALONCESTO EUROLIGA

Madrid/Valencia. El Real Madrid es anfitrión este jueves a puerta cerrada en el Movistar Arena del Maccabi Tel Aviv israelí en un partido de la vigésima primera jornada de la Euroliga de baloncesto declarado de alto riesgo por motivos de seguridad y siguiendo la recomendación de la Policía Nacional. Además, el Valencia Basket recibe en el Roig Arena al Mónaco.

(Texto) (Foto)

.

BALONMANO SELECCIÓN

Pamplona. La selección española masculina de balonmano se enfrenta este jueves desde las 19.30 a la de Eslovaquia en el Navarra Arena de Pamplona en el inicio del Torneo Internacional de España, que sirve de preparación para el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, que comienza el 15 de enero.

(Texto) (Foto)

.

AUTO MOTO DAKAR

Redacción Deportes. Acaba la etapa maratón del Rally Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudí hasta el 17 de enero, con la quinta etapa, entre Al Ula y Hail con una especial cronometrada de 356 kilómetros.

(Texto) (Foto)

------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

.

AUTO-MOTO

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). Etapa 5: Al Ula–Hail. Total: 428 kilómetros totales, 372 de ellos cronometrados.

.

BALONCESTO

- Euroliga. 21ª jornada (FOTO): Valencia Basket-Mónaco (20:30) y Real Madrid-Maccabi Tel Aviv (VÍDEO) (20:45), este a puerta cerrada.

. Última hora de los partidos Barça-Partizan y Kosner Baskonia-ASVEL Villerbaunne.

- NBA: Charlotte Hornets-Indiana Pacers (01.00), Chicago Bulls-Miami Heat y Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers (02.00) y Utah Jazz- Dallas Mavericks (03.00).

.

BALONMANO

- Torneo Internacional de España, en Pamplona: España-Eslovaquia (19.30). (FOTO)

.

FÚTBOL

- Supercopa de España, en Yeda (FOTO) (VÍDEO). Segunda semifinal: Atlético de Madrid-Real Madrid (20.00). Información de Óscar Maya.

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 19ª jornada. Previa del partido del viernes: Getafe-Real Sociedad.

- LaLiga Hypermotion. 21ª jornada. Previa del partido del viernes: Cádiz-Sporting.

- Inglaterra. 21ª jornada (FOTO): Arsenal-Liverpool (21.00) (CRÓNICA MANU).

- Italia. 19ª jornada (FOTO): Milan-Génova (20.45) (CRÓNICA TOMÁS).

- Francia. Supercopa, en el estadio Jaber Al Ahmad de Kuwait. (FOTO): París Saint Germain-Marsella (19.00).

.

FÚTBOL SALA

- Jesús Velasco, seleccionador nacional masculino, anuncia la lista de 16 jugadores que disputarán el Europeo, que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 21 de enero al 7 de febrero.

- Presentación y sorteo de la Supercopa femenina de fútbol sala, que se jugará los días 31 de enero y 1 de febrero en Adeje (Tenerife) (13.30 CET. Mirador La Paloma. Adeje).

.

HOCKEY PATINES

- Jornada 4 de la Liga de Campeones en la que el Barça recibe al Saint-Omer (FRA), el Liceo al Bassano (ITA) y el Reus al Igualada.

.

TENIS

- United Cup (hasta 11). Cuartos de final: Bélgica-Rep. Checa, en Sídney.

- Torneo WTA 500 y ATP 250 de Brisbane (Australia) (hasta 11).

- Torneo ATP 250 de Hong Kong (hasta 11).

- Torneo WTA 250 de Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 11).

.

VOLEIBOL

- Copa Challenge femenina. Dieciseisavos: Emalsa Gran Canaria-Nego Zapresic (CRO) y Fundación Cajasol Andalucía-Panionios Nea Smyrni (GRE) (19.00).

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes    

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moeve y Galp negocian integrar parte de su negocio para crear dos plataformas conjuntas

Infobae

Un homenaje a Godard y un tributo a Neil Diamond renuevan la cartelera de cine esta semana

Infobae

Un centenar de tractores entran en París para protestar por Mercosur y la dermatosis

Infobae

Un robo de cable provoca retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan Andalucía

Infobae

Pekín denuncia incautación de petrolero ruso y defiende cooperación energética con Moscú

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa niega que el buque

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

La Justicia avala el desahucio de un hombre al que el propietario le dejó vivir gratis y sin contrato en su casa hasta que decidió echarle

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

Cómo afecta la sal de la carretera a tu coche y qué hacer en estos casos

ECONOMÍA

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí