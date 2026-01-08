Jueves 8 de enero de 2026

FÚTBOL SUPERCOPA ESPAÑA

Yeda (Arabia Saudí). El derbi de la capital se traslada en esta ocasión a la Supercopa de España, al estadio de la ciudad deportiva Rey Abdullah de Yeda, donde este jueves desde las 20.00 se enfrentan en la segunda semifinal del torneo el Atlético de Madrid y el Real Madrid, con el último precedente hace tres meses del 5-2 a favor de los rojiblancos. Información de Óscar Maya.

FÚTBOL INGLATERRA

Londres. El Arsenal de Mikel Arteta, líder destacado de la Premier League inglesa de fútbol, recibe este jueves en el Emirates Stadium de Londres a las 21.00 y en el cierre de la vigésima primera jornada al Liverpool, cuarto en la tabla a 14 puntos de los 'gunners'.

FÚTBOL SUPERCOPA FRANCIA

Redacción Deportes. El estadio Jaber Al Ahmad de Kuwait acoge este jueves desde las 19.00 la Supercopa de Francia de fútbol, en la que se citan el París Saint Germain, trece veces campeón y a la caza del cuarto título consecutivo, y el Olympique de Marsella, ganador del trofeo en 2010 y 2011.

FÚTBOL AMISTOSO

Montevideo. Leyendas de Uruguay y Argentina presentan este jueves en una conferencia de prensa el encuentro amistoso de fútbol playa que disputarán el 9 de enero en la ciudad de Punta del Este y que contará con la presencia de exjugadores como Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Ariel Ortega, Juan Pablo Sorín y Ezequiel Lavezzi.

BALONCESTO EUROLIGA

Madrid/Valencia. El Real Madrid es anfitrión este jueves a puerta cerrada en el Movistar Arena del Maccabi Tel Aviv israelí en un partido de la vigésima primera jornada de la Euroliga de baloncesto declarado de alto riesgo por motivos de seguridad y siguiendo la recomendación de la Policía Nacional. Además, el Valencia Basket recibe en el Roig Arena al Mónaco.

BALONMANO SELECCIÓN

Pamplona. La selección española masculina de balonmano se enfrenta este jueves desde las 19.30 a la de Eslovaquia en el Navarra Arena de Pamplona en el inicio del Torneo Internacional de España, que sirve de preparación para el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, que comienza el 15 de enero.

AUTO MOTO DAKAR

Redacción Deportes. Acaba la etapa maratón del Rally Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudí hasta el 17 de enero, con la quinta etapa, entre Al Ula y Hail con una especial cronometrada de 356 kilómetros.

AGENDA INFORMATIVA

AUTO-MOTO

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). Etapa 5: Al Ula–Hail. Total: 428 kilómetros totales, 372 de ellos cronometrados.

BALONCESTO

- Euroliga. 21ª jornada (FOTO): Valencia Basket-Mónaco (20:30) y Real Madrid-Maccabi Tel Aviv (VÍDEO) (20:45), este a puerta cerrada.

. Última hora de los partidos Barça-Partizan y Kosner Baskonia-ASVEL Villerbaunne.

- NBA: Charlotte Hornets-Indiana Pacers (01.00), Chicago Bulls-Miami Heat y Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers (02.00) y Utah Jazz- Dallas Mavericks (03.00).

BALONMANO

- Torneo Internacional de España, en Pamplona: España-Eslovaquia (19.30). (FOTO)

FÚTBOL

- Supercopa de España, en Yeda (FOTO) (VÍDEO). Segunda semifinal: Atlético de Madrid-Real Madrid (20.00). Información de Óscar Maya.

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 19ª jornada. Previa del partido del viernes: Getafe-Real Sociedad.

- LaLiga Hypermotion. 21ª jornada. Previa del partido del viernes: Cádiz-Sporting.

- Inglaterra. 21ª jornada (FOTO): Arsenal-Liverpool (21.00) (CRÓNICA MANU).

- Italia. 19ª jornada (FOTO): Milan-Génova (20.45) (CRÓNICA TOMÁS).

- Francia. Supercopa, en el estadio Jaber Al Ahmad de Kuwait. (FOTO): París Saint Germain-Marsella (19.00).

FÚTBOL SALA

- Jesús Velasco, seleccionador nacional masculino, anuncia la lista de 16 jugadores que disputarán el Europeo, que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 21 de enero al 7 de febrero.

- Presentación y sorteo de la Supercopa femenina de fútbol sala, que se jugará los días 31 de enero y 1 de febrero en Adeje (Tenerife) (13.30 CET. Mirador La Paloma. Adeje).

HOCKEY PATINES

- Jornada 4 de la Liga de Campeones en la que el Barça recibe al Saint-Omer (FRA), el Liceo al Bassano (ITA) y el Reus al Igualada.

TENIS

- United Cup (hasta 11). Cuartos de final: Bélgica-Rep. Checa, en Sídney.

- Torneo WTA 500 y ATP 250 de Brisbane (Australia) (hasta 11).

- Torneo ATP 250 de Hong Kong (hasta 11).

- Torneo WTA 250 de Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 11).

VOLEIBOL

- Copa Challenge femenina. Dieciseisavos: Emalsa Gran Canaria-Nego Zapresic (CRO) y Fundación Cajasol Andalucía-Panionios Nea Smyrni (GRE) (19.00).

