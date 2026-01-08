Espana agencias

Jerry Jones, de Cowboys: 'Nada impedirá que me retire como el dueño con más Super Bowls'

Redacción Deportes, 7 ene (EFE).- Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, aseveró que sus 83 años no impedirán que sume los cuatro campeonatos que le faltan para retirarse como el dueño con más Super Bowls ganados en la historia de la NFL.

"Mi meta en la vida es retirarme como el dueño que más Super Bowls ganó y nada me detendrá. Tengo tres, el dueño de los New England Patriots, ¿cuántos tiene?, ¿seis?, así que tengo mucho trabajo por hacer, pero al menos he llegado al segundo puesto", afirmó Jones en la conferencia de prensa del fin de temporada de su equipo.

El directivo subrayó su objetivo a pesar de que este año sus Cowboys cumplieron tres décadas sin llegar a un Super Bowl.

Dallas, junto con los San Francisco 49res, comparten el segundo escalón en cuanto a más Super Bowls ganados en la historia con cinco cada uno.

De esos cinco trofeos Lombardi, Jerry Jones, quien adquirió al equipo de la estrella solitaria en 1989, levantó tres títulos.

La escalada para igualar los seis que Robert Kraft suma como propietario de los New England Patriots se ve complicada y superarlo más aún.

"No voy a decir cuándo pienso retirarme. No quiero desafiar a los dioses a cerca de eso, pero esa es la mentalidad, ese es mi objetivo", puntualizó.

El primer paso para construir una dinastía triunfadora, como la que ganó los tres títulos en la década de los 90, es que en la temporada 2026 Dallas regrese a los playoffs, algo que en esta campaña no logró.

"Queremos salir y hacerlo mejor que este año. ¿Existe el incentivo de reventar el presupuesto para intentar hacer algo? Sí, definitivamente. Haremos cosas drásticas. El dinero no es un problema. Lo haremos de la manera más espectacular posible", concluyó.

El trabajo de reconstrucción en los Cowboys empezó el martes pasado con el despido de Matt Eberflus, coordinador defensivo, que en la campaña 2025 dejó al equipo como el que más puntos recibió.

A pesar de que los Cowboys concluyeron la temporada con récord negativo de siete ganados, nueve perdidos y un empate, Jones confió en que la continuidad de Brian Schottenheimer como entrenador en jefe los llevará al objetivo deseado. EFE

