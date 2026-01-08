Espana agencias

Japón protesta por la exploración china de yacimientos de gas junto a frontera marítima

Guardar

Tokio, 8 ene (EFECOM).- El Gobierno de Japón protestó este jueves por la exploración por parte de China de unos yacimientos de gas junto a la frontera marítima entre ambos países, en pleno recrudecimiento de la tensión diplomática con Pekín.

"Es sumamente desafortunado que, a pesar de las reiteradas protestas de Japón, China continúe con sus actividades de desarrollo unilaterales y sus intentos de crear un hecho consumado", dijo el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, durante su rueda de prensa diaria.

Kihara confirmó la identificación de un buque de perforación chino en el Mar de China Meridional desde el pasado 2 de enero junto a la mediana que marca la frontera marítima entre los dos países.

El portavoz pidió a Pekín volver a la mesa de negociaciones y retomar el acuerdo de 2008 para desarrollar de manera conjunta los yacimientos de gas en la zona, que China suspendió por el deterioro de las relaciones bilaterales.

Japón considera que algunos de los yacimientos de la zona podrían extenderse bajo las fronteras marítimas del archipiélago, y ha documentado la presencia de alrededor de una veintena de estructuras en el lado chino de la mediana para desarrollarlos.

El episodio se produce en pleno recrudecimiento de la tensión diplomática entre Tokio y Pekín a cuenta de Taiwán, y después de que las autoridades chinas anunciaran restricciones a la exportación de productos de uso dual al archipiélago y una investigación 'antidumping' sobre las importaciones de un químico japonés clave para el sector de los chips.

Este jueves, el viceministro de Asuntos Exteriores japonés, Takehiro Funakoshi, volvió a protestar por el veto a las exportaciones, cuyo alcance aún no ha clarificado China, durante una reunión con el embajador chino ante Japón, Wu Jinghao.

"El viceministro Funakoshi volvió a protestar enérgicamente y exigió el retiro de las recientes medidas para fortalecer los controles de exportación de artículos de doble uso a Japón por parte del Ministerio de Comercio de la República Popular China", detalló en un mensaje el Ministerio de Exteriores nipón.

China y Japón se encuentran enzarzados en una amplia disputa diplomática desde el pasado noviembre, a raíz de unos comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una sesión parlamentaria sobre la posibilidad de activar al Ejército del país en el caso de un ataque militar chino contra Taiwán.

El gigante asiático, que considera a la isla autogobernada como parte de su territorio, exigió a la mandataria retractarse de sus palabras, y emprendió una serie de medidas de presión, como pedir a sus ciudadanos evitar los viajes a Japón o suspender las importaciones de marisco japonés. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Timothy Ryback: Hitler llegó al poder con intrigas y sin apoyo abrumador en las urnas

Infobae

Detenido un joven por la violación a una chica de 19 años en Nochevieja en Málaga

Infobae

Chivite anuncia este jueves una remodelación del Gobierno navarro con la salida del vicepresidente primero y la portavoz

La presidenta navarra comunicará a media mañana una amplia reorganización en su gabinete, que incluye relevos en los máximos cargos socialistas y altera el equilibrio interno del Ejecutivo tripartito, según han confirmado fuentes oficiales del Palacio de Navarra

Chivite anuncia este jueves una

Carolina Durante, Siloé y Xoel López encabezan el cartel del Palencia Sonora

Infobae

Carlos González causa baja en el REBI Cuenca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

Pedro Sánchez insiste en el despliegue de tropas españolas en Ucrania y avanza que solicitará al Congreso enviar soldados a Palestina “cuando se dé la ocasión”

“Frío, humedad y riesgo sanitario”: ertzainas denuncian la “grave situación” que sufren en la Comisaría de Donostia por la “mala planificación”

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí