Investigan la muerte de un hombre y una mujer dentro de un coche en su garaje en Soria

Soria, 8 ene (EFE).- La Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre y una mujer hallados en el interior de un turismo en su garaje particular en Soria sin que por el momento se conozcan las causas.

Una llamada al servicio de emergencia 112 de Castilla y León a las 16:20 horas informaba del hallazgo de estas dos personas, inconscientes, dentro de un coche en su garaje de la calle Nuestra Señora de Calatañazor de Soria.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Tanto los sanitarios como los agentes de policía han realizado maniobras de reanimación de estas dos personas, que finalmente han fallecido.

La Policía se encuentra investigando las circunstancias del suceso. EFE

