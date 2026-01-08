Espana agencias

Hoy será noticia. Viernes, 9 de enero

ESPAÑA VENEZUELA

Llegan a España los cinco presos españoles liberados en Venezuela

Madrid (EFE).- Los cinco presos españoles liberados por Venezuela llegarán este viernes a España en un vuelo procedente de Caracas, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Los españoles liberados son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El Gobierno esbozará a las comunidades su propuesta para la nueva financiación autonómica

Madrid (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dará a conocer este viernes su propuesta para una nueva financiación autonómica, un modelo con el que Cataluña recibiría 4.700 millones de euros, según ERC, y que el Ejecutivo ve equilibrado y sin privilegios, pero no convence a Junts y menos al PP, que lo rechaza tajantemente al vislumbrar privilegios para el independentismo.

Los detalles de la propuesta se conocerán hoy de boca de Montero tras la reunión del jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.Tras el encuentro ayer, la formación republicana aseguró que la nueva financiación aportaría 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña sin implicar una pérdida en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema y sus mecanismos de nivelación entre territorios.

DANA JUSTICIA

Feijóo testifica este viernes ante la jueza de la dana desde su despacho del Congreso

València (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está citado a declarar este viernes, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana y está previsto que comparezca de forma telemática, desde su despacho en el Congreso, tal y como solicitó.

Durante esta declaración previsiblemente se pondrá el foco en los mensajes que Feijóo intercambió aquel 29 de octubre de 2024 con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, y que han sido aportados por el líder del PP de forma voluntaria a la causa.

GANADERÍA PROTESTAS

Los ganaderos protestan este viernes en las calles de Santander contra las políticas de UE

Santander (EFE).- Todas las organizaciones agrarias de Cantabria se unen este viernes en una manifestación con 'tractorada' por las calles de Santander para protestar por las políticas europeas y defender el sector primario.

Tras la gran manifestación del pasado 18 de diciembre en Bruselas, los ganaderos cántabros sacarán sus tractores a la calle en Santander contra el futuro tratado con Mercosur y el recorte de un 22 por ciento en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) del próximo periodo.

TEATRO FESTIVAL

Els Joglars celebra 65 años con el estreno de 'El retablo de las Maravillas' en Málaga

Málaga (EFE).- La compañía de teatro Els Joglars, que cumple 65 años, estrena este viernes su nueva obra 'El retablo de las maravillas', una farsa que adapta el conocido entremés de Cervantes que servirá como apertura del 43 Festival de Teatro de Málaga.

La obra, con funciones programadas el 9 y 10 de enero, exhibirá la historia de unos pícaros que consiguen beneficios mostrando un retablo inexistente del que solo pueden ver las supuestas maravillas aquellos que no tienen sangre judía y son hijos de legítimo matrimonio.

EL TIEMPO

El viernes, cielos nubosos y precipitaciones generales debido a la borrasca Goretti

Madrid (EFE).- Este viernes el tiempo en la península y Baleares estará marcado por la incidencia de la borrasca Goretti, que dejará cielos nubosos y precipitaciones en gran parte del territorio nacional, especialmente en el norte y noroeste peninsular, donde se podrán producir fuertes rachas de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que el frente atlántico asociado a la borrasca Goretti -situada entre el Paso de Calais y Países Bajos- dejará cielos cubiertos y precipitaciones débiles en la mayoría de la península, más abundantes en el norte y noroeste y con tormentas en el Cantábrico y Pirineos. En la fachada mediterránea se irán abriendo claros a lo largo del día.

EFE

fp

EFE

