Hoy, jueves, aumento de temperaturas, viento y precipitaciones en península y Baleares

Madrid, 8 ene (EFE).- Este jueves se prevé un tiempo anticiclónico para la mayor parte de la península y Baleares, con un aumento notable de las temperaturas, viento fuerte en puntos como Galicia y el Cantábrico y precipitaciones en el Pirineo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha apuntado a un predominio de cielos nubosos o cubiertos, a excepción del litoral mediterráneo y especialmente en el extremo sureste peninsular, al tiempo que ha advertido de que el paso de un frente dejará precipitaciones en el Pirineo y, sobre todo, en el noroeste, con los mayores acumulados en la mitad oeste de Galicia.

La predicción señala que es posible que también se produzca alguna precipitación débil en el resto del cuadrante noroeste y del Cantábrico y alerta de que la cota de nieve será en las montañas del extremo norte de 1.400/1.600 metros, subiendo al entorno de los 1.600-1.900 metros.

En Canarias se esperan intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en el este de las islas montañosas.

También se registrarán previsiblemente nieblas matinales en zonas de ambas mesetas, en interiores de Galicia y en zonas altas del centro peninsular.

Las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada en la península y Baleares y se esperan pocos cambios en Canarias, con algunos aumentos de las máximas en medianías y zonas altas y algunos descensos en las mínimas.

Las heladas perderán extensión e intensidad y afectarán de forma débil a zonas altas del interior peninsular mientras que serán moderadas en el Pirineo.

La Aemet contempla asimismo que soplará viento de componente oeste en la península y en las Baleares, y será fuerte con rachas muy fuertes en Galicia, el Cantábrico, las montañas del tercio norte e interiores de la fachada oriental. Se prevé de Nordeste flojo en el valle del Guadalquivir y, en Canarias, alisio fuerte de dirección este-nordeste.

- GALICIA: cielo nuboso o cubierto con brumas y bancos de niebla matinales aislados. Lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el interior de Pontevedra. Temperaturas en ascenso, más suave el de las máximas. Heladas débiles en cumbres. Viento del sur y suroeste.

- ASTURIAS: cielos nubosos o cubiertos, con brumas y probables nieblas en la cordillera. Lluvias y chubascos que se extenderán por la tarde de oeste a este. Cota de nieve bajando de 1.800-2.000 metros a 1.400-1.600 y temperaturas en ascenso. Heladas débiles en cumbres. Viento del sur y suroeste.

- CANTABRIA: cielo nuboso o cubierto en el sur e intervalos nubosos en el resto. Probabilidad de nieblas persistentes en Cantabria del Ebro. Lluvias y chubascos al final del día. Cota de nieve bajando de 1.800 metros a 1.400.Temperaturas en ascenso y heladas débiles en la mitad sur. Viento de componente sur, flojo a moderado.

- PAÍS VASCO: intervalos nubosos con brumas y probabilidad de nieblas matinales en Álava. Temperaturas en ascenso, más acusado el de las mínimas. Heladas débiles dispersas en Álava, más frecuentes en la mitad occidental. Viento moderado de componente sur, con intervalos fuertes en el litoral, y rachas muy fuertes en zonas altas.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos, con algunas precipitaciones en el entorno de la Cantábrica y Sanabria. Brumas y nieblas matinales que podrán ser persistentes en la meseta. La cota de nieve se situará entre los 1.600 y 1.800 metros, y bajará hasta unos 1.400 metros al final del día.

Temperaturas en ascenso, más acusado en zonas de montaña, sobre todo en el Sistema Central, donde el ascenso podría ser localmente notable. Heladas débiles, localmente moderadas en zonas altas. Viento del suroeste, flojo.

- NAVARRA: intervalos nubosos que aumentarán a nuboso o cubierto. Brumas y probabilidad de nieblas matinales en el Pirineo. Lluvias y chubascos en el tercio norte de madrugada y al final del día. Cota de nieve en torno a 1.800 metros.

Temperaturas en ascenso, localmente notable el de las mínimas. Heladas débiles y dispersas. Viento flojo a moderado de componente sur con rachas fuertes en los extremos norte y oeste.

- LA RIOJA: intervalos nubosos en la Ibérica y poco nuboso en el valle. La cota de nieve se situarán en torno a los 1.600 metros. Temperaturas en ascenso, que podrá ser localmente moderado en las mínimas. Alguna helada débil en la Ibérica. Viento del oeste y suroeste, de flojo a moderado.

-ARAGÓN: cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo, con cota de nieve a 1.400-1.600 metros; poco nuboso con tendencia a intervalos nubosos en el resto.

Temperaturas mínimas en ascenso notable, extraordinario en puntos de Pirineos; máximas en ascenso, que será notable en el tercio sur. Heladas débiles en Pirineos y sur del sistema Ibérico. Viento de componente oeste moderado.

- CATALUÑA: cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles en el Valle de Arán y la divisoria pirenaica a primeras horas, con cota de nieve a 1.400-1.600 metros; y poco nuboso con tendencia a intervalos nubosos en el resto.

Temperaturas mínimas en ascenso en toda la comunidad, salvo el extremo este y máximas en ascenso. Heladas débiles en el Pirineo y el interior de la mitad norte. Viento moderado.

- EXTREMADURA: intervalos de nubes bajas, con brumas y nieblas matinales que podrán ser persistentes en los valles de los grandes ríos. Temperaturas en ascenso, más acusado en la mitad sur. Heladas débiles en zonas de sierra del norte. Predominará el viento del suroeste, flojo con algunos intervalos moderados.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso durante las primeras horas de la madrugada. Probables brumas y bancos de niebla en amplias zonas de la comunidad. Temperaturas mínimas en ascenso. Heladas débiles, localmente moderadas en la sierra. Viento flojo de suroeste.

- CASTILLA LA MANCHA: cielos nubosos con probables brumas y nieblas en amplias zonas de la comunidad. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado y localmente notable en el Sistema Central, Parameras y sur de Ciudad Real.

Temperaturas máximas en ascenso. Heladas débiles a moderadas en el cuadrante nordeste y débiles dispersas en el resto. Viento flojo de suroeste.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ascenso notable en la mitad norte. Viento de componente oeste moderado, con rachas muy fuertes en el interior y prelitoral de Valencia a últimas horas.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso, localmente notable. Heladas débiles en las sierras. Vientos entre flojos y moderados de componente oeste.

- BALEARES: intervalos nubosos. Temperaturas en ascenso, localmente notable las nocturnas. Viento moderado de componente oeste con intervalos de fuerte.

- ANDALUCÍA: cielos nubosos en la vertiente atlántica, con nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas en ascenso, localmente notable. Heladas débiles en el interior oriental, moderadas en las sierras. Vientos flojos variables.

- CANARIAS: en el norte y este de las islas de mayor relieve habrá un predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias, en general débiles y ocasionales. Intervalos nubosos en el resto de zonas, tendiendo a poco nuboso en Fuerteventura, Lanzarote y vertiente sur de Gran Canaria por la tarde, donde hay probabilidad de calima.

Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en cumbres centrales de Tenerife y baja probabilidad de heladas débiles en altas cumbres de La Palma. Viento moderado del nordeste. EFE