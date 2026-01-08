Espana agencias

España y Francia, los peores proveedores de ATC en navidades, según Ryanair

Guardar

Londres, 8 dic (EFECOM).- La aerolínea de billetes baratos Ryanair dijo este jueves que España y Francia fueron los proveedores de control de tráfico aéreo (ATC, en inglés) con peor rendimiento estas navidades, después de que 600.000 pasajeros se vieran afectados.

Más de 3.200 vuelos de Ryanair y 600.000 pasajeros sufrieron retrasos "evitables" por el ATC durante el periodo navideño, del 22 al 31 de diciembre, debido a la escasez de personal, señala la compañía irlandesa en un comunicado.

España y Francia fueron, con diferencia, los proveedores de ATC con peor rendimiento, con un 34 % y un 31 % de los retrasos, respectivamente, de acuerdo con los datos de la compañía.

Ryanair afirma que ha pedido en repetidas ocasiones una reforma del servicio de control del tráfico aéreo de la Unión Europea (UE), pero la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von Der Leyen, ignora estos retrasos y cancelaciones del ATC.

La empresa pide a todos los pasajeros de la UE que exijan a Von Der Leyen que tome medidas urgentes para reformar los servicios ATC de la UE con el fin de minimizar los retrasos.

El consejero delegado responsable de la aerolínea, Eddie Wilson, dijo que "es inaceptable que 600.000 pasajeros hayan sufrido retrasos evitables por el control del tráfico aéreo estas Navidades como consecuencia de la falta de personal en los centros de control de España, Francia, Portugal y Alemania".

"España y Francia encabezan la lista de los peores controladores aéreos. Los pasajeros deberían poder viajar por Europa sin sufrir horas de retrasos y cancelaciones innecesarios", añadió. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

KPMG reelige a Juanjo Cano como presidente de la firma en España los próximos cinco años

Infobae

98-86. El Madrid no acusa el 'factor público' y vence a Maccabi a puerta cerrada

Infobae

Fede Valverde y su idilio con la Supercopa: de la acción con Morata a un gol inolvidable

Infobae

0-0. El Arsenal tira de calculadora

Infobae

El Tigres mexicano cuenta con Ángel Correa para el Clausura 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra la liberación

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De acusados de espionaje a marineros y turistas: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: en el papel, la comparecencia está fijada para el 28 de enero

ECONOMÍA

José Ramón López, experto en

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

DEPORTES

El Real Madrid consigue aguantar

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”

A qué hora y dónde ver el partido de Supercopa de España 2026 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid