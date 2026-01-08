España y Francia, los peores proveedores de ATC en navidades, según Ryanair

Londres, 8 dic (EFECOM).- La aerolínea de billetes baratos Ryanair dijo este jueves que España y Francia fueron los proveedores de control de tráfico aéreo (ATC, en inglés) con peor rendimiento estas navidades, después de que 600.000 pasajeros se vieran afectados.

Más de 3.200 vuelos de Ryanair y 600.000 pasajeros sufrieron retrasos "evitables" por el ATC durante el periodo navideño, del 22 al 31 de diciembre, debido a la escasez de personal, señala la compañía irlandesa en un comunicado.

España y Francia fueron, con diferencia, los proveedores de ATC con peor rendimiento, con un 34 % y un 31 % de los retrasos, respectivamente, de acuerdo con los datos de la compañía.

Ryanair afirma que ha pedido en repetidas ocasiones una reforma del servicio de control del tráfico aéreo de la Unión Europea (UE), pero la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von Der Leyen, ignora estos retrasos y cancelaciones del ATC.

La empresa pide a todos los pasajeros de la UE que exijan a Von Der Leyen que tome medidas urgentes para reformar los servicios ATC de la UE con el fin de minimizar los retrasos.

El consejero delegado responsable de la aerolínea, Eddie Wilson, dijo que "es inaceptable que 600.000 pasajeros hayan sufrido retrasos evitables por el control del tráfico aéreo estas Navidades como consecuencia de la falta de personal en los centros de control de España, Francia, Portugal y Alemania".

"España y Francia encabezan la lista de los peores controladores aéreos. Los pasajeros deberían poder viajar por Europa sin sufrir horas de retrasos y cancelaciones innecesarios", añadió. EFECOM