El viento y oleaje mantienen a Galicia en aviso naranja y otras 7 comunidades en amarillo

Madrid, 8 ene (EFE).- El fuerte viento y oleaje, de hasta 6 metros en el caso de zonas de Lugo, mantienen hoy en alerta naranja (riesgo importante) a Galicia, a la que se suman otras siete comunidades en aviso amarillo (riesgo bajo) por alguna de dichas inclemencias o ambas, especialmente el litoral cantábrico y puntos del Mediterráneo.

Están en alerta amarilla por viento y oleaje Asturias, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana. Además por oleaje, está Cantabria; y por viento, Castilla y León y La Rioja.

En Galicia, el norte de A Coruña está en alerta naranja (riesgo importante) por viento marítimo del suroeste de hasta 74 kilómetros por hora con olas de 4 a 5 metros, que podrán aumentar a 6 metros en el caso de A Mariña (Lugo), según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta zona de Lugo se encuentra además bajo aviso amarillo (riesgo bajo) por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, que mantienen en alerta en la zona también a puntos del litoral cantábrico, con intensidades de hasta 90 kilómetros por hora.

Asimismo están en alerta amarilla puntos del levante como el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona o el interior norte de Castellón, con rachas de 80 kilómetros por hora y el interior de Valencia.

Además las rachas podrán ser de 90 kilómetros por hora en la suroccidental asturiana y de 80 kilómetros por hora en la Ibérica de Burgos, de Soria y de La Rioja.

Por otra parte, las temperaturas mínimas serán de hasta -6 grados en el Pirineo de Girona y de Lleida (Cataluña) hasta las 9 horas, dándose por concluida la alerta entonces.

A su vez se encuentran bajo aviso amarillo por niebla, con visibilidad de hasta 100 metros hasta las 12 horas la meseta de Palencia, de Salamanca, de Valladolid y de Zamora.

También lo están hasta esa hora, aunque por visibilidad de hasta 200 metros, algunas zonas de Extremadura, y durante toda la jornada asimismo la serranía de Cuenca, de Guadalajara y la Alcarria. EFE

Defensa niega que el buque 'Cantabria' de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

Alberto Benítez, abogado: "Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces"

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

