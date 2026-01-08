El Roma aprieta por Raspadori

Roma, 8 ene (EFE).- El Roma aceleró en las últimas horas las negociaciones para fichar al italiano Giacomo Raspadori, jugador del Atlético de Madrid que en está en Arabia Saudí para disputar la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid.

Después de días de negociaciones con el club rojiblanco y el entorno del atacante italiano, el Roma alzó cifras para cerrar el fichaje de Raspadori, según desvelaron este jueves los medios italianos.

La necesidad de un atacante en el combinado 'giallorosso' provocó incluso tensiones entre Gian Piero Gasperini, entrenador que se negó a hablar tras el partido ante el Lecce, y Frederic Massara, director deportivo. El técnico contaba con tener un nuevo efectivo en la ofensiva, la rama más débil del equipo, a estas alturas de mercado.

El propio Massara, antes de la victoria ante el Lecce, reconoció que existían negociaciones por el futbolista.

"En cuanto a Raspadori, hay contactos y discusiones con el Atlético de Madrid y con el jugador. Es una situación en evolución, habrá novedades rápidas, en un sentido u otro", declaró a DAZN minutos antes del comienzo del duelo de Serie A.

Además, la poca continuidad del irlandés Evan Ferguson y del ucraniano Artem Dovbyk abren la puerta de la titularidad a Raspadori.

El internacional italiano, de 25 años, llegó al combinado rojiblanco este último verano procedente del Nápoles, donde militó las tres temporadas anteriores y ganó dos 'Scudetti'.

Bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone no ha encontrado la continuidad deseada y ahora podría volver a Italia, donde el Roma necesita efectivos en su posición y el país en el que ha desarrollado toda su carrera.

La posibilidad del Mundial, aunque Italia tenga que asegurar su plaza en la repesca, juega una parte importante, pues en Roma podría tener más minutos. EFE