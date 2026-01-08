Espana agencias

El Reus se agarra a la 'Champions', el Barça golea y el Liceo cumple

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- El Reus Deportiu Brasilia estrenó este jueves su casillero de victorias en la Liga de Campeones tras imponerse al Igualada Rigat (4-3), en una cuarta jornada en la que el Barça goleó al Saint-Omer francés (6-1) y el Deportivo Liceo cumplió ante el Bassano italiano (4-3).

Despertó a tiempo el Reus, obligado a reaccionar tras un 0-2 tempranero del conjunto arlequinado. El cuadro rojinegro volvió a exhibir orgullo competitivo y, liderado por Martí Casas, autor de un doblete, logró darle la vuelta al marcador hasta situarse 4-2 a menos de un cuarto de hora para el final.

Los fantasmas de la cruel derrota ante el Trissino en la jornada anterior reaparecieron cuando Roger Bars, de penalti, recortó distancias a falta de diez minutos para el final (4-3). Sin embargo, el equipo dirigido por Jordi Garcia aprendió la lección: cerró filas en defensa y apenas concedió ocasiones para adjudicarse un triunfo que deja a ambos equipos empatados a tres puntos.

En ese mismo grupo, el Barça se mantiene invicto. Su encuentro ante el colista, el Saint-Omer francés, pese a lo que reflejó el marcador final y al tempranero gol de Ignacio Alabart (1-0, min. 5), se mantuvo abierto hasta los minutos finales por la falta de acierto y la madera, que evitó dos dianas.

Sergi Aragonès encontró entonces el premio del gol (2-0, min. 35) y, aunque Santiago Lampasona recortó distancias para meter suspense (2-1, min. 38), su gol no hizo más que desatar el vendaval ofensivo azulgrana. Ignacio Alabart y Marc Grau, con dos goles cada uno, cerraron el contundente 6-1 final.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Ricard Ares se coloca segundo en solitario del Grupo A con diez puntos, aprovechando el tropiezo del Trissino italiano en su pista ante el líder Oporto, que sigue intratable y firmó el pleno de 12 de 12 puntos con una goleada (1-7).

También tuvo que emplearse a fondo el Liceo ante el colista del Grupo B, el Bassano, pese a que el 4-1 de Arnau Xaus a siete minutos del final parecía encaminar un triunfo plácido en Riazor. Nada más lejos de la realidad.

El cuadro italiano quemó sus últimos cartuchos y, con los goles de Facundo Posito y Gerard Riba, este último a dos minutos del final, metió el miedo en el cuerpo a los locales (4-3). El conjunto liceísta supo entonces manejar los tiempos y cerrar una victoria vital que le permite alcanzar los siete puntos y mantenerse una jornada más entre los cuatro primeros del 'grupo de la muerte'. EFE

