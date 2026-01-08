El racinguismo hace cola para hacerse con la entrada del Racing-Barcelona

Santander, 8 ene (EFE).- Las entradas para el Racing-Barcelona, que se han comenzado a vender a las 11.00 horas de este jueves, han supuesto una revolución en Santander, con hasta 500 personas que han hecho cola en las taquillas de El Sardinero y más de 11.000 han estado esperando la venta online.

Y, lo curioso, es que tan solo pueden hacerse ahora con esas entradas los 18.274 abonados que tiene el Racing.

Esos abonados tienen reservado su asiento hasta el sábado para ver a su equipo y al vigente campeón de la Copa del Rey en una fecha aún por determinar entre el 13 y el 15 de enero, aunque varios medios ya apuntan que el partido será el jueves, 15, a las 22:00 horas.

A pesar de la reserva del asiento, las colas quizá respondan a que esos socios quieren hacerse con la entrada adicional que el club deja para ellos.

El Racing no sacará a la venta entradas para el público general hasta el domingo, 11 de enero, si es que aún quedan disponibles, aunque es probable que, a lo largo de este jueves, se cuelgue el 'No hay billetes'.

Los abonados racinguistas podrán hacerse con su entrada con un 40 por ciento de descuento respecto a los precios fijados por el Real Racing Club, que oscilan entre los 30 y los 70 euros, dependiendo de la zona en la que se sienten.

Sin embargo, los abonados Oro y Plata, es decir, los que llevan más de 50 y 25 años como socios del club (más de 1.700), no tendrán que pagar por su entrada, puesto que el Racing les reconoce su longevidad siguiendo al equipo.

En caso de que estos abonados no puedan acudir al estadio, el club les facilitará la opción de ceder su abono para que otro racinguista pueda ir a ver los octavos de Copa del Rey.

El partido tendrá un lleno absoluto en los Campos de Sport para poder ver al equipo de Hansi Flick que, ayer, miércoles, conseguía clasificarse para la final de la Supercopa de España tras golear al Athletic de Bilbao (5-0). EFE

ksm/mg/jpd

(foto)