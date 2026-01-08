Espana agencias

El precio medio del vehículo usado creció un 6,1 % en 2025 y se situó en 17.758 euros

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El precio medio del vehículo de ocasión mantuvo la tendencia al alza de los últimos años y cerró 2025 en 17.758 euros, lo que supone un aumento del 6,1 % frente a 2024, según el barómetro mensual publicado este jueves por el portal coches.net.

En cifras absolutas, esto significa que adquirir un vehículo de ocasión se encareció en una media de 1.031 euros en un año.

Solo en el mes de diciembre, el vehículo usado se situó en 17.808 euros frente al precio de noviembre, lo que supuso un repunte del 2,4 % mes contra mes.

A lo largo de 2025, este mercado se caracterizó por la irregular evolución de los precios, con subidas sostenidas durante el primer semestre, que alcanzaron un máximo en el mes de septiembre, con 18.201 euros, para iniciar una corrección progresiva en el último trimestre.

Por comunidades autónomas, donde más se encarecieron los precios el año pasado fue en Canarias (+9,5 %), Extremadura (+6,5 %) y Galicia (+6,3 %), mientras que Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha registraron precios muy similares a los del año anterior, e incluso ligeras bajadas.

Asimismo, Madrid, País Vasco y Cataluña se mantuvieron como las comunidades más caras para comprar un vehículo usado, con una media de 19.000 euros.

Por tipo de combustible o motorización, el de gasolina fue el único que se encareció, un 0,99 %, mientras que el diésel bajó un 1,25 % y los eléctricos e híbridos se abarataron un 3,65 %.

Por antigüedad, los seminuevos cerraron 2025 con un descenso de casi un 13 % en sus precios medios, seguidos por los de 1 a 3 años, con una caída del 1,2 %. Sin embargo, los coches con más de 10 años de antigüedad subieron una media del 6 %. EFECOM

