El precio de la plata mantiene la corrección y cae casi un 7 % en dos sesiones

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El precio de la plata mantiene este miércoles la corrección, y acumula una caída de casi el 7 % en las dos últimas sesiones, afectado por la recogida de beneficios después de alcanzar el pasado 29 de diciembre máximos históricos en los 84,007 dólares por onza.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 8.45 horas de este jueves, la plata baja el 3,15 %, hasta los 75,80 dólares.

En la víspera, el metal cerró con un descenso del 3,79 %, aunque durante la hornada llegó a bajar con más fuerza, más del 5 %.

Según el analista de XTB, Manuel Pinto, esta bajada tiene su razón en que "los mercados están más pendientes ahora de la publicación de datos económicos de esta semana, más allá de las crecientes tensiones geopolíticas".

Pinto ha señalado que la plata "sufre ante la toma de beneficios de los inversores, y también debido a que los grandes índices de materias primas están siendo reponderados, y por tanto los fondos que siguen estos índices están obligados a vender".

En 2025, la plata se revalorizó un 153,64 %, el mejor año desde 1979.

Por su parte, el oro también cotiza a la baja este jueves. Desciende a esta hora el 0,55 %, hasta los 4.432,98 dólares la onza. EFE