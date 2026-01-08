Espana agencias

El pino bajo el que yace 'Platero', talado tras no rcuperarse de los daños de un tornado

Huelva, 8 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Moguer (Huelva) ha iniciado la tala del pino de Fuentepiña, la que fuera finca de veraneo del Nobel Juan Ramón Jiménez en Moguer (Huelva), bajo el que el poeta señaló que estaba enterrado el burro 'Platero', tras no prosperar el intento de salvación del árbol después de ser dañado en 2025 por un tornado.

Este pino, de 200 años de antigüedad, de unos 19,50 metros de altura y 3,80 metros de perímetro, presentaba "un estado de deterioro que ha impedido su conservación", según ha informado el Consistorio a través de sus redes sociales.

Ha recordado que el pino de Fuentepiña fue derribado por un tornado el pasado mes de marzo y truncado desde su raíz; desde entonces se había trabajado para recuperarlo.

Tras analizar su estado se optó, para no perderlo, por tapar las raíces con humus y sustrato natural del entorno, además de sanear su copa a través de la limpieza y el cierre de muchas de las ramas que estaban abiertas.

Esta solución no ha surtido efecto y este miércoles se iniciaron las tareas de tala que se están llevando a cabo "con el máximo respeto hacia su valor histórico, cultural y simbólico".

Sin embargo, esto no supondrá su muerte definitiva ya que el pino seguirá viviendo de manera simbólica pues se someterá a un tratamiento de barniz y gasoil y las distintas partes taladas se ensamblarán en un perfil metálico para que perdure en espacios ligados a la memoria del Premio Nobel de Literatura moguereño.

"De esta manera, el árbol que acompañó a Juan Ramón Jiménez en su refugio de verano seguirá presente en la memoria colectiva", han concluido desde el ayuntamiento. EFE

