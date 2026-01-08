El Nikkei cae un 1,63 % lastrado por la tensión entre Japón y China

Tokio, 8 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 1,63 % este jueves, lastrado por la creciente tensión entre Japón y China a cuenta de Taiwán y las medidas contra el archipiélago anunciadas por el gigante asiático en los últimos días.

El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, cedió 844,72 puntos, hasta ubicarse en 51.117,26 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 0,77 %, o 27 puntos, hasta situarse en 3.484,34 unidades.

Las caídas fueron generalizadas entre las empresas manufactureras, ya que se espera que sean las más afectadas por el conflicto diplomático, que se recrudeció esta semana cuando Pekín anunció un veto a las exportaciones de productos de uso dual a Japón.

La multinacional Hitachi, que fabrica desde maquinaria para la construcción hasta trenes bala, cayó un 3,33 %.

El gigante automovilístico Toyota, la empresa de mayor capitalización local, bajó además un 1,23 %, y su rival Honda se dejó un 0,49 %.

Las empresas de semiconductores se vieron también lastradas por las caídas de la sesión previa en Wall Street. Tokyo Electron se desplomó un 4,01 %, mientras Advantest se dejó un 2,43 %.

Las empresas de demanda interna también cayeron, tras publicarse datos en Japón que muestran una nueva bajada de los salarios reales en el país en noviembre, por undécimo mes consecutivo.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, bajó un 0,57 %, y la popular cadena de tiendas minoristas Muji cedió un 1,02 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony perdió además un 1,16 %, y la empresa de videojuegos Nintendo cayó un 1,64 %.

En la sección principal, 905 empresas bajaron frente a 632 que subieron, mientras que 67 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 5,96 billones de yenes (unos 32.572 millones de euros). EFECOM