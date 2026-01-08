Espana agencias

El lehendakari condena las pintadas en la tienda de Amaia Martínez (Vox) en Vitoria

Guardar

Vitoria, 8 ene (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha condenado de manera "rotunda" el ataque a la tienda que regenta en Vitoria la familia de la parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez.

"La libertad, el reconocimiento del otro y el respeto al diferente son la base de la democracia, aunque sean diametralmente opuestas a las nuestras", ha defendido Pradales en la red social X.

Martínez ha denunciado la aparición de una pintada en la persiana de su comercio en la que se lee 'Faxismoaren aurka' ('Contra el fascismo').

"Que les quede claro a los terroristas: Ni pudieron, ni pueden, ni podrán", ha advertido en la misma red social, en la que su formación ha asegurado que "con el beneplácito de Imanol Pradales, Bingen Zupiria, PNV y PSOE los infames señalan sus objetivos". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moeve y Galp negocian integrar parte de su negocio para crear dos plataformas conjuntas

Infobae

Un robo de cable provoca retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan Andalucía

Infobae

El Kospi surcoreano avanza un 0,03 % gracias a las navieras y la defensa

Infobae

El precio de la plata mantiene la corrección y cae casi un 7 % en dos sesiones

Infobae

La Bolsa española abre con una caída del 0,33 % afectada por Wall Street y Asia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa niega que el buque

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

La Justicia avala el desahucio de un hombre al que el propietario le dejó vivir gratis y sin contrato en su casa hasta que decidió echarle

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

Cómo afecta la sal de la carretera a tu coche y qué hacer en estos casos

ECONOMÍA

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí