El lehendakari condena las pintadas en la tienda de Amaia Martínez (Vox) en Vitoria

Vitoria, 8 ene (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha condenado de manera "rotunda" el ataque a la tienda que regenta en Vitoria la familia de la parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez.

"La libertad, el reconocimiento del otro y el respeto al diferente son la base de la democracia, aunque sean diametralmente opuestas a las nuestras", ha defendido Pradales en la red social X.

Martínez ha denunciado la aparición de una pintada en la persiana de su comercio en la que se lee 'Faxismoaren aurka' ('Contra el fascismo').

"Que les quede claro a los terroristas: Ni pudieron, ni pueden, ni podrán", ha advertido en la misma red social, en la que su formación ha asegurado que "con el beneplácito de Imanol Pradales, Bingen Zupiria, PNV y PSOE los infames señalan sus objetivos". EFE