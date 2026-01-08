El Lazio se refuerza con Ratkov tras la marcha del 'Taty' Castellanos

Roma, 8 ene (EFE).- El Lazio anunció este jueves el fichaje del delantero serbio Petar Ratkov, procedente del Salzburgo alemán, para paliar la marcha del argentino Valentín 'Taty' Castellanos.

"El Lazio anuncia que ha adquirido definitivamente los derechos del contrato deportivo del futbolista Petar Ratkov, procedente del Red Bull Salzburgo", informó el club capitalino.

El delantero, de 22 años, según informó el Lazio, firmó un contrato "de larga duración", aunque medios locales apuntaron a que la fecha de finalización del acuerdo es en junio de 2030.

Ratkov, que acumula 12 goles y 2 asistencias en lo que va de temporada, llega al Lazio para ocupar el puesto del 'Taty' Castellanos, ya nuevo jugador del West Ham inglés.

Además, el club que preside Claudio Lotito y entrena Maurizio Sarri está cerca de cerrar la incorporación del neerlandés Kenneth Taylor, centrocampista de 23 años que milita en el Ajax. El francés Matteo Guendouzi, titular indiscutible, firmó en las últimas horas por el Fenerbache turco.

En su último partido, el Lazio evitó la derrota ante el Fiorentina gracias al tanto del español Pedro Rodríguez desde los once metros. El combinado 'biancoleste' es noveno, a ocho puntos de los puestos europeos tras una primea mitad de temporada con muchas dudas. EFE