El Kospi surcoreano avanza un 0,03 % gracias a las navieras y la defensa

Seúl, 8 ene (EFECOM).- El Kospi surcoreano avanzó este jueves un leve 0,03 %, encadenando su quinto cierre consecutivo al alza y registrando un nuevo récord gracias a los buenos datos de las empresas de construcción naval y la defensa.

El indicador sumó 1,31 puntos, hasta ubicarse en 4.552,37 enteros, en una jornada en la que se negociaron 26,76 billones de wones (unos 15.791 millones de euros).

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cayó un 0,35 %, o 3,33 puntos, hasta ubicarse en 944,06 unidades.

Las ganancias en el Kospi estuvieron lideradas por las navieras y las firmas del sector de la defensa, a pesar de que la toma de beneficios tras las fuertes subidas de los últimos días lastraron el indicador.

La principal empresa de construcción naval del país, Hyundai Heavy, subió un 4,49 %, mientras el gigante de la defensa Hanwha Aerospace se disparó un 7,92 %, en plena resaca del ataque militar estadounidense contra Venezuela.

El fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries creció además un 4,92 %.

Sin embargo, en el sector de los chips, Samsung Electronics, valor de referencia local, bajó un 1,56 %, a pesar de publicar una previsión de beneficios operativos récord para el cuarto trimestre de 2025 de 20 billones de wones (unos 11.800 millones de euros).

El principal fabricante de vehículos surcoreano, Hyundai Motor, se dejó un 2,85 %.

El won se depreció frente al dólar y se cambiaba al cierre a 1.450,6 unidades, 4,8 wones más que en la sesión previa. EFECOM

