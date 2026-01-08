El Hang Seng cae un 1,2 % ante las tensiones geopolíticas y los indicadores en China

Shanghái (China), 8 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 1,17 % ante las crecientes tensiones geopolíticas y la atención de los inversores puesta en los próximos datos económicos en China, con la lectura final de la inflación de 2025 prevista para mañana.

El selectivo cedió 309,64 puntos hasta los 26.149,31, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 1,09 %.

Los descensos más acusados fueron los del mayor fabricante mundial de ordenadores personales, Lenovo (-5,59 %), y el operador de casinos en Macao Sands China (-4,49 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la promotora hongkonesa Sun Hung Kai (+3,21 %) o la minera de carbón China Shenhua (+2,56 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 268.270 millones de dólares de Hong Kong (34.434 millones de dólares, 29.496 millones de euros). EFECOM