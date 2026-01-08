El Gobierno murciano concede la medalla de oro autonómica a la princesa de Asturias

Murcia, 8 ene (EFE).- El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a iniciativa del presidente, Fernando López Miras, ha acordado iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, máxima distinción autonómica, a la princesa de Asturias.

A través de este reconocimiento, el Gobierno regional quiere poner en valor el especial vínculo que une a Leonor con la Región de Murcia, debido a su paso por la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier para completar su formación militar, ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño.

Ortuño ha recordado que en esa misma Academia de San Javier se formó también su padre y su abuelo y ha afirmado que con la Medalla de Oro de la Región de Murcia “reforzamos ese lazo histórico entre la Corona y la Región de Murcia, y le trasladamos a Doña Leonor que esta tierra será siempre su casa” EFE

bc/aam