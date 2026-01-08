Espana agencias

El Gobierno murciano concede la medalla de oro autonómica a la princesa de Asturias

Guardar

Murcia, 8 ene (EFE).- El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a iniciativa del presidente, Fernando López Miras, ha acordado iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, máxima distinción autonómica, a la princesa de Asturias.

A través de este reconocimiento, el Gobierno regional quiere poner en valor el especial vínculo que une a Leonor con la Región de Murcia, debido a su paso por la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier para completar su formación militar, ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño.

Ortuño ha recordado que en esa misma Academia de San Javier se formó también su padre y su abuelo y ha afirmado que con la Medalla de Oro de la Región de Murcia “reforzamos ese lazo histórico entre la Corona y la Región de Murcia, y le trasladamos a Doña Leonor que esta tierra será siempre su casa” EFE

bc/aam

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Thierry se incorpora a los entrenamientos en una sesión marcada por el gimnasio

Infobae

Badosa cae en octavos de Brisbane y Sabalenka sigue con paso firme

Infobae

HSBC pagará 267,5 millones de euros para evitar un proceso en Francia por fraude fiscal

Infobae

El Gobierno invierte 7,2 millones en Lookiero para reforzar la transición tecnológica

Infobae

Agricultores belgas se plantan con patatas fritas ante la Eurocámara en contra de Mercosur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La situación de los 20

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De acusados de espionaje contra el régimen de Maduro a marineros y turistas: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

ECONOMÍA

José Ramón López, experto en

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”