El fondo M&G invierte 239 millones de euros en dos edificios en Madrid y Barcelona

Madrid, 8 ene (EFECOM).- M&G Real Estate, que forma parte de la gestora de fondos M&G, ha anunciado este jueves una inversión conjunta de 239 millones de euros en un edificio de vivienda compartida en Barcelona y un proyecto de construcción de otro edificio para alquiler asequible en Madrid.

En una nota enviada hoy, M&G Real Estate explica que esta adquisición, realizada en representación del M&G European Property Fund, refuerza su convicción de que el sector sigue siendo "resiliente" y que el sur de Europa se mantiene como destino principal para el capital institucional a largo plazo.

"La escasez crónica de oferta, los cambios demográficos y la urbanización siguen apuntalando la demanda de vivienda de alquiler en toda Europa, especialmente en el sur, donde la inmigración y el aumento de la población joven amplifican estas tendencias", dice la nota.

En Madrid, M&G desarrollará un edificio de viviendas de alquiler asequible en el distrito de Valdebebas, que tiene previsto concluir en diciembre de este año, con precios controlados que se mantendrán "bastante por debajo de los alquileres vigentes en el mercado".

M&G también se ha comprometido a adquirir un edificio de nueva construcción destinado al "living" o vivienda flexible tanto residencias de estudiantes o mayores como viviendas compartidas en Barcelona, "una de las diez ciudades europeas más atractivas para los estudiantes".

El proyecto, que se entregará en el primer trimestre de 2026, proporcionará vivienda a estudiantes, turistas y trabajadores que busquen alojamiento a corto o medio plazo.

Estos activos amplían la cartera de "living" de M&G en la península ibérica, que ya incluye dos proyectos en Bilbao y Valencia y otros dos en la capital portuguesa, Lisboa, lo que eleva los activos gestionados por M&G Living en la región a 510 millones de euros. EEFECOM

Juan José Ebenezer, mecánico: "Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero"

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

