El euro tiende a la baja y sigue por debajo de los 1,17 dólares

Berlín, 8 ene (EFECOM).- El euro tendió este jueves ligeramente a la baja y hacia las 16:00 horas GMT se cambiaba a 1,1670 dólares frente a los 1,690 del miércoles.
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1675 dólares por debajo de los 1,1684 dólares de la víspera.
Los nuevos datos de la cartera de pedidos de la industria alemana no proporcionaron impulsos y los inversores parecen estar a la espera de los datos del mercado de trabajo de EEUU que pueden ser significativos para las decisiones monetarias del FED.EFECOM
