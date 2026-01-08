Espana agencias

Dos personas mueren en el incendio de una vivienda en el barranco de Arucas (Gran Canaria)

Las Palmas de Gran Canaria, 8 ene (EFE).- Dos personas han fallecido este jueves en un incendio declarado en una vivienda situada en el barranco de Arucas, en Gran Canaria, según ha informado el 112.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del Gobierno de Canarias recibió varias llamadas en torno a las cuatro y media de la tarde en las se informaba de un incendio que generaba una gran cantidad de humo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos que extinguieron las llamas y que, tras proceder a las labores de ventilación, localizaron a las dos personas fallecidas en el interior de la vivienda.

El 112 ha indicado que, por el momento, no se ha identificado a los dos fallecidos.

Como parte del dispositivo de asistencia también se ha desplegado personal del Servicio de Urgencias Canario, de la Policía Local y Protección Civil, así como de la Guardia Civil, que se ha encargado de realizar las diligencias correspondientes. EFE

